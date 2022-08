Du nouveau dans l'affaire "L'artiste français Tayc brise un jeune couple"

Après s'être fait tripoter en plein concert par l'artiste Tayc, la jeune demoiselle répondant au nom de Julie Konan, dit présenter ses excuses à son petit ami.

Julie Konan: 'J'aime Tayc de toute mon âme (...) je ne sais pas ce qui m'a prise''

Le concert de l'artiste français, Tayc, qui a eu lieu le samedi 13 août 2022 à Ivoire Golf club a été marqué par une scène assez surprenante dont les images ont fait le tour de la toile.

En plein concert, l'artiste a fait monter une jeune fille sur scène, avec qui il s'est livré à des danses très sensuelles accompagnées d’attouchements. Dans un collé serré avec la charmante fille, Tayc s'est permis de tripoter cette dernière.

L'on aperçoit ses mains survoler le corps de la jeune fille qui semble complètement aux anges. Ne voulant même plus se retirer de la scène, la jeune fille a continué de coller l'artiste avant de l'embrasser sur la joue. Et en retour, Tayc a soulevé cette dernière pour la retirer du podium, avec un léger baiser.

Une scène qui a même été applaudie par les spectateurs. Mais le problème, la jeune fille en question était à ce concert en compagnie de son petit ami qui n'a pas du tout apprécié la scène. Au sortir de ce concert, le jeune homme a décidé de rompre sa relation avec celle-ci en lui demandant de rejoindre son romantique artiste du côté de Paris.

Alors que de nombreux internautes n'arrivent pas à croire qu'une fille puisse se livrer à un tel spectacle en présence de son amoureux, la jeune fille répondant au nom de Julie Konan est montée au créneau, à travers un message posté sur la toile, pour présenter ses excuses.

'' J'aime tayc de toute mon âme mais seulement en tant qu'artiste, ce soir de concert je ne sais pas ce qui m'a prise. Il m'a invitée à monter sur scène pour une danse et je me suis laissée emporter par l'euphorie, et la douceur de sa voix en live. Je ne voulais pas blesser mon homme en me faisant peloter par l'artiste. Je regrette amèrement, j'aimerais vous demander pardon à tous et avoir votre soutien pour demander pardon à mon homme. Il est tout pour moi. C'est de lui que je suis amoureuse, je veux qu'on reprenne notre relation. Svp aidez-moi'', a-t-elle supplié.