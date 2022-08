Grève des Points Mobile Money de Côte d’Ivoire: Ce qui a été décidé

Le Collectif des Propriétaires de Points de Vente Mobile Money de Côte d’Ivoire, à l’issue de l’Assemblée Générale extraordinaire marquant la fin des 7 jours d'arrêt de travail lancé depuis le 09 août dernier, a jugé bon de dresser le bilan des 7 jours d’arrêt de travail.

Le Collectif des Propriétaires de Points de Vente Mobile Money de Côte d’Ivoire appelle ses membres à tourner dos à l'opérateur Wave

(...) Au regard des observations par nous faites au sortir de ces 7 jours d’arrêt de travail et dans le seul et unique but de préserver la stabilité de notre secteur d’activité, et participer au rapprochement des services financiers de base et de garantir la disponibilité et la proximité des services Mobile Money à notre chère population, en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance ;

et aussi de permettre aux Prestataires de couvrir les charges de fonctionnement de nos Point de Vente, d’avoir les moyens de travailler dans des conditions sécuritaires minimales et de vivre un temps soit peu décemment de notre activité, le collectif a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes :

1. La reconduction de l’application des Frais de Prestation de Proximité de 100 Francs par transaction. Le montant de ces Frais de Prestation de Proximité pourra au cas échéant subir des modifications soit à la baisse soit à la hausse voire à la suppression en fonction de la suite des négociations avec nos autorités et les opérateurs. En effet, nous attendons de l’Etat d’homologuer les prix et les commissions en vigueur dans notre secteur d’activité tout en garantissant la pérennité des Prestataires des services Mobile Money que nous sommes.

2. Nous demandons aux Opérateurs de rétablir immédiatement et sans délai les comptes de nos collègues qui ont été résiliés pour cause d’application des Frais de Prestation de Proximité. Pour ce faire, nous accordons un délai d’une semaine à l’opérateur Orange, à compter de ce jour en vue de remettre en activité les comptes abusivement résiliés. Au-delà de ce délai, le Collectif se trouvera dans l’obligation de prendre les responsabilités qui s’imposent à lui, en de telles circonstances.

3. Nous en appelons à tous nos camarades PDV de tourner dos à l'opérateur wave au vu des exactions et de ses agissements non conciliant exercés sur certains de nos camarades. Cet opérateur est venu détruire tout un écosystème et les emplois générés. Il est à la base denos malheurs. Nous ne saurons continuer de tolérer de tels agissements.

Fait à Abidjan , le 15 Août 2022

Pour le Collectif des PDV

SYNAM-CI

AMIMOMOCI

SYMOPCI

APDVCI

ATASCI