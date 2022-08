Côte d’Ivoire: Un nouveau bureau de l'Ordre des Médecins annoncé

La tension monte au sein de l'Ordre National des Médecins en Côte d'Ivoire. La dissidence annonce l'installation de son bureau de Conseil ce mercredi 17 Août 2022 au siège de l'Ordre

Deux conseils de l'Ordre National des Médecins en Côte d'Ivoire se profilent à l'horizon

La dissidence née depuis quelques mois au sein de la corporation invoque la dissolution du Conseil National en place depuis 2004 et faisant suite à la démission de son Président.

Dans un communiqué rendu public le 8 août 2022, l’Assemblée Générale Extraordinaire des Médecins de Côte d’Ivoire tenue par ces médecins le 6 Août 2022, a pris un certain nombre de mesures énumérées ci-dessous:

A. Décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire

1 / Mettre en place un bureau provisoire du Conseil National de l’Ordre des Médecins pour une durée maximum de 12 mois et procéder à son installation au siège de l’Ordre des Médecins de Côte d’Ivoire le 17 août 2022.

2/ Empêcher par tous les moyens légaux (administratifs et juridiques etc..) la tenue de la convention nationale illégale que se prépare à organiser l’équipe sortie de 6 membres ce 20 août 2022.

3/ Engager un processus de réconciliation de tous les Médecins ; B. Missions du bureau Provisoire du Conseil National de l’Ordre National des Médecins de Côte d’Ivoire (ONMCI)

1/ Gérer les affaires courantes et les activités régaliennes de l’ONMCI, conformément, à la loi N°60-284 du 10 Septembre 1960 portant création d’un Ordre National des Médecins de la République de Côte d’Ivoire et à la loi N°2021-555 du 27 Septembre 2021 portant organisation et fonctionnement de l’Ordre National des Médecins de Côte d’Ivoire ;

2/ Organiser une Assemblée Générale pré-élective dans un délai de 6 mois, pour la mise en place d’un comité électoral qui sera chargé d’organiser les élections des Conseils Régionaux et du Conseil National de l’ONMCI conformément à la loi N°2021-555 du 27 Septembre 2021 portant organisation et fonctionnement de l’Ordre National des Médecins de Côte d’Ivoire.

Nous rassurons tous nos Maîtres, nos Consœurs, et nos Confrères, de notre engagement à mettre en œuvre, sans faillir, les résolutions de l’AGE du 06 août 2022 conformément aux missions assignées par elle au bureau provisoire de l’ONMCI ; pour un Ordre plus fort, plus démocratique, plus inclusif, en conformité avec la loi, et au service de tous les Médecins :

NB : Par conséquent : toutes les activités de l’Ordre National des Médecins de Côte d’Ivoire (ONMCI) sont suspendues jusqu’à l’installation du nouveau bureau du Conseil National de l’ONMCI le 17 août 2022 à son siège à Cocody-Angré.

Par ailleurs, dès cet instant, toute signature ou tout document n’émanant pas du bureau provisoire du conseil national de l’ONMCI est caduc, nul et de nul effet.

Fait à Abidjan le 08/08/2022