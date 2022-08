Foot: Un derby entre Lys Sassandra et AS Denguélé, 2 clubs pro-Drogba

Le Lys de Sassandra et le Denguélé d’Odienné vont se retrouver ce samedi 5 aout au stade Robert Champroux de Marcory. Ces deux formations qui ont accordés leur soutien à Didier Drogba lors des élections à la Fif, ont décidé de lancer la saison à travers une journée sportive.

Didier Drogba, candidat malheureux lors des élections à la Fif, a désormais un deuxième club de Ligue 1 acquis à sa cause. En plus de la formation du Lys de Sassandra Fc, il y a maintenant l'As Denguélé qui vient d'être promu dans l'élite du football ivoirien. Les deux formations ont d'ailleurs décidé de se retrouver pour une rencontre dénommée ''Le derby de la Fraternité '', le 27 août prochain au stade Robert Champroux de Marcory.

'' Chers Limanes, pour notre rentrée sportive 2022/2023 , nous avons le plaisir de vous offrir le "DERBY DE LA FRATERNITÉ". Soyons nombreux pour une fête du public sportif et le bonheur du football ivoirien. En Avant limanes YS", a annoncé la formation du Lys de Sassandra.

''Parce que nous sommes conscients que le public peut être une force pour le sport en Côte d’Ivoire. Parce que nous voulons faire découvrir au public, une nouvelle façon de débuter une saison, de présenter un effectif, de communier avec son public dans une festivité saine. Nous vous invitons à cette grande journée sportive. LA RENAISSANCE'', a informé, sur sa page Facebook, l'As Denguélé.

Pour rappel, le Lys de Sassandra a été l'unique club de Ligue 1 à avoir voté l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, lors de l'élection à la Fif, qui a eu lieu le samedi 23 avril dernier à Yamoussoukro. Et pour cela, de nombreux internautes se sont très rapidement abonnés à la page Facebook du club, qui est passée de 7000 abonnés à plus de 300 mille abonnés en quelques jours.

Cette ferveur autour de ce modeste club, n'est pas que virtuelle, puisque le stade Robert Champroux de Marcory a toujours fait le plein pendant les matchs de cette équipe. Ce mouvement de sympathie a également touché l'As Denguélé qui évoluait en Ligue 2.

Le président de l’As Denguélé, Koné Aboubackar, grand soutien de l’ancien buteur de Chelsea, a expliqué comment son club s’est métamorphosé après les élections à la Fif. ‘’Partout où nous avons joué, nous avons bénéficié du soutien des supporters. À Adiaké lors du match important contre l’OFC qui nous a permis de passer devant cette équipe, des supporters sont venus d’Aboisso, de Grand- Bassam, d’Abidjan et même d’Adiaké pour nous soutenir. De même à Tiébissou face à l’Esperance de Bouaké où la notabilité et la population se sont mobilisées pour notre victoire. Je tiens à vous dire qu’en 15 ans, nous n’avons pas vendu plus de 50 maillots. Mais depuis le 23 Avril 2022, nous avons plus de 3000 maillots vendus. Au niveau de notre page Facebook, nous sommes passés de 160 abonnés à 80.000 à ce jour. Tout cela grâce à l’effet Didier Drogba‘’, a-t-il indiqué.