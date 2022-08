RHDP: Vincent Kassi Boni explique le choix d' Alpha Sanogo à Tiassalé

Moins d'un mois après l'élection au poste de secrétaire départemental du RHDP à Tiassalé, Vincent Kassi Boni, membre de la liste élue "Symbiose", a expliqué le sens du consensus autour d' Alpha Sanogo, tête de liste.

Vincent Kassi Boni (RHDP-Tiassalé ): "Le choix d' Alpha Sanogo a été consensuel au vu et au su de son leadership avéré"

Élu à 100% nouveau secrétaire départemental du RHDP à Tiassalé, Alpha Sanogo jouit d'un capital confiance auprès de la base militante qui l'a porté à la tête du parti au pouvoir dans la cité de la symbiose. Dans une interview accordée au média en ligne Lecontinentafricain, Vincent Kassi Boni, élu départemental de Morokro sur la liste conduite par Alpha Sanogo, parle d'un homme exceptionnel pour le département de Tiassalé.

"Le choix de Alpha Sanogo a été consensuel au vu et au su de son leadership avéré. Au regard de toutes les actions de développement qu’il a menées discrètement et qu’il continue à poser en faveur des populations de Tiassalé et même ailleurs, Alpha Sanogo est devenu le leader charismatique de Tiassalé, le cadre le plus sollicité à l’heure actuelle, le plus respecté, qui dégage une forte énergie", a justifié Vincent Kassi Boni.

Qui présente Alpha Sanogo comme étant le cadre qui a réussi à faire l'unanimité et donc le candidat du peuple, tous partis politiques confondus.

"Par la force des choses, il est donc sorti de l’ombre pour devenir l’homme le plus célèbre et le plus populaire. C’est donc le candidat du peuple, tout parti politique confondu. Tout le monde n’est pas forcément RHDP, mais tout le monde est Alpha Sanogo. J’en profite pour exprimer toute ma considération à nos grands cadres, le sénateur Yapo Bi Désiré, M. Moungo Frédéric et notre maman, l’honorable Noëlle Boni EKPONON qui de façon unanime, ont soutenu cette liste unique", a ajouté le secrétaire départemental de Tiassalé-Morokro.

Interrogé sur les ambitions politiques du RHDP, surtout concernant le choix du candidat du parti aux élections locales à venir de 2023, Vincent Kassi Boni a tenu à rappeler qu'Alpha Sanogo est d'abord un acteur de développement.

"Alpha Sanogo est concret dans ses activités. C’est pourquoi, nous avons trouvé ce slogan, "quand Alpha dit, Alpha fait". En ce qui concerne les postes politiques, ce n’est pas la priorité de Alpha Sanogo et de son Staff politique. Alpha Sanogo pense d’abord développement, il pense d’abord aux conditions de vie des populations. Et si le moment venu, la population estime que c’est Alpha Sanogo qu’il faut elire maire et député, cette même population de Tiassalé traduira dans les urnes son choix porté sur le grand leader Alpha Sanogo. Et si cela arrive, Alpha sera élu maire et ensuite député", a déclaré Monsieur Kassi Boni.

Il a promis que la liste Symbiose conduite par Alpha Sanogo s'engage à travailler main dans la main de sorte à accomplir sa mission au sein du RHDP et à répondre aux attentes des populations de Tiassalé.