Showbiz -Burna Boy: "La jeunesse nigériane dirige le monde ‘’

L' artiste nigérian, Burna Boy, dans un message posté sur la toile, a affirmé que la jeunesse nigériane domine le monde. Une déclaration qui a bien évidemment suscité de nombreux commentaires.

Burna Boy : ‘’La créativité qui vit au cœur de la jeunesse nigériane moyenne, brille comme le soleil’’

Damini Ebunoluwa Ogulu, connu sous le nom Burna Boy, est un chanteur et compositeur nigérian. Surnommé Odugwu, il est devenu célèbre en 2012 après avoir sorti Like to Party, le single principal de son premier album intitulé ‘’LIFE’’.

Ses albums et singles s'enchaînent ensuite. En 2017, Burna Boy a signé avec deux importants labels de musique, basés aux Usa. Il s’agit d’Atlantic Records et Warner Music Group.

En 2019, il a remporté le prix du meilleur artiste international aux BET Awards 2019. Il a aujourd’hui 6 albums à son actif et est perçu comme l’une des super stars de la musique africaine.

Dans un post sur la toile, le jeune artiste nigérian a indiqué que la jeunesse nigériane domine le monde. Et il en a donné les raisons.

‘’ La jeunesse nigériane dirige le monde. Notre musique émeut les gens et les fait danser dans les plus grandes salles du monde. Chaque jour, ils continuent de briser de nouvelles frontières et de nouveaux records dans presque toutes les entreprises humaines. La créativité qui vit au cœur de la jeunesse nigériane moyenne brille comme le soleil‘’, a affirmé l’artiste nigérian.

Un avis entièrement partagé par de nombreux internautes ivoiriens. ‘’Effectivement. L'industrie musicale nigériane est très performante. Tiwa Savage, Burna Boy, Wizkid, Flavor, Davido, P.Square, Bracket, Rema...dominent la musique africaine ! Sans débat", a commenté un internaute, quand un autre écrivait : ‘’ Vous faites vraiment la fierté de l'Afrique. Le Nigeria est un pays incroyable par sa richesse naturelle, par son économie et maintenant par sa musique. Continuez d'exporter les couleurs de ce pays, on vous prendra comme modèle".

Certains en ont profité pour fustiger la jeunesse ivoirienne. ‘’Nous, c’est par le gbairai (buzz) qu’on dirige le monde ! Ivoirien number one dans gbairai au monde. Chaque jour, il y a nouveau dossier", a écrit un Ivoirien.