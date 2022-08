Annulation du concert de la Malienne Mariam: Boni Claverie en colère

Danièle Boni Claverie n’apprécie pas du tout l’annulation du concert à Abidjan de la chanteuse malienne Mariama Bah Lagaré. Dans un communiqué officiel, la présidente de l’URD (Union républicaine pour la démocratie) a dénoncé l’attitude de certains jeunes de Côte d’Ivoire aux propos désobligeants.

Affaire 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali : Boni Claverie appelle à la prudence

Initialement prévu le 14 août 2022, le concert à Abidjan de l’artiste malienne Mariam Bah Lagaré a été annulé sous la pression de jeunes Ivoiriens dénonçant la détention de 49 soldats ivoiriens au Mali. Il s’agit de jeunes réunis au sein du CONASU.

Danièle Boni Claverie s’est ouvertement insurgés contre l’annulation du spectacle de la chanteuse malienne. L’opposante ivoirienne a jugé "que des jeunes sous prétexte de patriotisme puissent tenir des propos désobligeants à l’endroit de la junte militaire et prennent le risque d’échauffer les esprits en empêchant une artiste malienne de tenir un concert".

"Arrêtons d’être de simples imitateurs de ce qui se fait ailleurs, d’autant que la forte communauté malienne présente sur notre sol nous incite à la modération. Le sport et la culture doivent rester des terrains à préserver pour pouvoir jouer éventuellement les têtes de ponts dans l’accélération de retrouvailles entre deux pays frères", a recommandé la fondatrice de l’URD.

En outre, l’ancienne ministre de la Communication ivoirienne a demandé à Alassane Ouattara "de tout mettre en œuvre" pour que les 49 soldats ivoiriens "reviennent à la maison et retrouvent leurs familles". "La paix, l’apaisement ne sont pas de simples mantras thérapeutiques. Au pays d’Houphouët-Boigny, ils traduisent une culture et une volonté de tourner résolument le dos à l’escalade de la peur et aux tensions incontrôlables", a-t-elle fait savoir.

Pour elle, "seules la diplomatie et la négociation doivent être privilégiées" et "il est certain que cette voie est cahoteuse et si le Mali a opté pour un choix judiciaire, cela prouve que les discussions sont difficiles et que pour l’instant aucun compromis n’a pu être trouvé".