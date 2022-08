Abidjan: Le chanteur Tayc charge le copain de la fille avec qui il a dansée

L'artiste français Tayc a enfin rompu le silence après la vive polémique qui a enflammé la toile après son concert du 13 août dernier à Abidjan.

Tayc : "Si ton gars te quitte parce que t'es montée sur scène avec Tayc, c'était pas le bon !"

Au lendemain de son concert qui a eu lieu le samedi 13 août 2022 à Ivoire Golf club d'Abidjan, l'artiste français, Tayc, s'est retrouvé au coeur d'une vive polémique qui a enflammé la toile en raison d'une scène assez surprenante qui s'est produite à ce concert.

En pleine prestation, l'artiste a fait monter sur scène une jeune fille avec qui il s'est livré à des danses très sensuelles accompagnées d’attouchements. Une scène qui a même été applaudie par les spectateurs. Mais le problème, la jeune fille en question était à ce concert en compagnie de son petit ami qui n'a pas du tout apprécié la scène.

Au sortir de ce concert, le jeune homme a décidé de rompre avec avec sa petite amie, lui demandant de rejoindre son romantique artiste à Paris.

La jeune fille a, quant elle, posté un message sur la toile, faisant savoir qu'elle regrettait amèrement son acte. '' J'aime Tayc de toute mon âme mais seulement en tant qu'artiste, ce soir de concert je ne sais pas ce qui m'a prise. Il m'a invitée à monter sur scène pour une danse et je me suis laissée emporter par l'euphorie, et la douceur de sa voix en live. Je ne voulais pas blesser mon homme en me faisant peloter par l'artiste. Je regrette amèrement, j'aimerais vous demander pardon à tous et avoir votre soutien pour demander pardon à mon homme. Il est tout pour moi. C'est de lui que je suis amoureuse, je veux qu'on reprenne notre relation. Svp aidez-moi'', a-t-elle supplié.

L'artiste Tayc n'est pas resté silencieux. Il a dit sa part de vérité dans un message posté sur la toile: "Si ton gars te quitte parce que t'es montée sur scène avec Tayc, c'était pas le bon !", a-t-il réagi.