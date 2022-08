Vilipendée depuis l'affaire Serey Dié, Josey fait parler son coeur

Quelques semaines après avoir été au cœur d'une vive polémique sur les réseaux sociaux, la chanteuse ivoirienne Josey s'est rendue dans la ville de Bongouanou pour faire des dons aux enfants de l'orphelinat de ladite localité. Dans un message posté sur sa page Facebook, la nouvelle compagne de l'international ivoirien Serey Dié a relaté son voyage à la rencontre de ces enfants.

Josey aux côtés des enfants de l'orphelinat de Bougouanou

'' J’avais à cœur , depuis le mois de Mars de visiter des enfants dans le besoin mais je ne savais pas où. Alors par le biais de Dame Sarah K. ( Merci très chère ) j’ai eu le numéro de la Responsable de l’orphelinat de Bongouanou. Je l’ai appelée sans décliner mon identité et sans prévenir de mon arrivée parce que je ne voulais pas qu’elle se prépare à me recevoir, je voulais tout son naturel et l’authenticité de ce moment. Situé juste à l’entrée de la ville, je n’ai pas eu de difficulté à me retrouver, moi et mes collaborateurs. Mamie Atté , responsable du cadre était partie pour des travaux champêtres mais s’est empressée de venir nous retrouver chez elle. Son accueil était doux et chaleureux telle une mère agréablement surprise'', a-t-il écrit.

Puis d'ajouter: '' J’ai voulu garder ces photos pour mes archives personnelles, histoire de préserver leur intimité mais elle a quand même voulu que j’en publie quelques unes pour montrer la véracité, la sincérité, l’amour et le sérieux de sa mission dans la vie de ces enfants. Pour ma part, je pense qu’ils seront aussi sensibles à toute aide de votre part. Merci ''.

Un message qui a bien évidemment suscité les réactions de plusieurs internautes dont la plupart ont remercié la chanteuse pour cette action sociale. Cependant, d'autres lui ont rappelé le mal qu'elle a pu causer à Aline, la femme de galère de Serey Dié. ''Ce n'est pas en faisant ce geste que Dieu te pardonnera, laisse le mari d'Aline'', a écrit un internaute.

Josey toujours considérée comme une ''voleuse de mari ''

Pour rappel, l'international ivoirien Serey Dié, lors de son passage, à l'émission Life Week-end diffusée sur Life TV, le vendredi 24 juin 2022 , a déballé toute la vérité sur sa vie de couple. Il a révélé qu'il est séparé d’Aline, sa première femme qui l’a soutenu dans ses moments de galère et avec qui il a eu 5 enfants, pour se mettre en couple avec la chanteuse Josey avec qui il a déjà deux enfants.

Traitée de "voleuse de mari" , Josey a déjà demandé pardon.‘’ À Mes fans, À Ma nation, À Ma communauté, L’erreur est humaine et le pardon divin. Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à réagir à une série d’informations mais également de spéculations impliquant, malheureusement, ma vie privée. Je suis une artiste qui devrait faire l’actualité, par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j’ai suivi mon cœur. Je ne suis qu’un être humain. Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessé et choqué. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu’à tous les chrétiens. Je continue d’apprendre de la vie, et je prie qu’Aline trouve un jour la force de me pardonner. J’espère pouvoir prendre appui sur vous, pour m’aider à avancer. Avec l’aide de Dieu, je tâcherai, à nouveau, de mériter votre confiance’’, a écrit Josey sur sa page Facebook en juin dernier.