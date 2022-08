Élue à la tête du MGC, Simone Gbagbo dénonce le "clanisme" du RHDP

Simone Gbagbo a son parti politique. L’ancienne deuxième vice-presidente du FPi (Front populaire ivoirien) vient de créer son parti politique, le MGC (Mouvement des générations capables). Au cours du congrès constitutif ouvert le vendredi 19 août 2022, l’ex-Première dame a dressé un bilan de la gestion d’Alassane Ouattara.

Simone Gbagbo : "Il ne faut surtout pas s’arrêter aux apparences trompeuses"

Après son époux Laurent Gbagbo, c’est au tour de Simone Gbagbo de quitter le FPI pour créer son parti politique. Figure emblématique du part à la rose pendant de nombreuses années, elle a un parcours politique qui se confond avec la vie du Front populaire ivoirien. Depuis le samedi 20 août 2022, elle a opéré la rupture avec l’ex-parti au pouvoir.

Simone Gbagbo a profité du congrès constitutif du MGC pour envoyer de véritables piques au régime du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). En effet, elle prévient qu’il "ne faut surtout pas s’arrêter aux apparences trompeuses d’une prétendue croissance macro-économique à deux chiffres, claironnée ici et là".

Dans son allocution, la présidente du néo parti politique s’est insurgés contre "la non prise en compte des propositions de l’opposition relatives aux réformes du système électoral", mais aussi, "le clanisme, le clientélisme, le népotisme" qui "continuent de contribuer à l’accentuation des disparités régionales et à la fracture sociale larvée". Elle a aussi ajouté que "le processus de réconciliation nationale n’a jamais vraiment démarré de façon sérieuse".

À trois ans de l’élection présidentielle de 2025, Simone Gbagbo se positionne sur l’échiquier politique et revient dans l’arène. Elle a clairement déclaré que le MGC a pour ambition de "mettre en mouvement toutes les générations". L’opposante ivoirienne pense que toutes les générations ont d'invariables aspirations, à savoir "transformer leur monde et se construire une vie excellente, paisible, remplie de fruits et d’actions".