People: Aelyssia Darragi veut-elle bloquer Alpha Blondy en Tunisie?

Un peu plus de deux ans après son mariage avec la belle tunisienne Aelyssia Darragi, le chanteur ivoirien, Alpha Blondy, vit le parfait amour. Nos deux amoureux séjournent présentement en Tunisie.

Alpha Blondy et Aelyssia Darragi en mode love à Tunis

En avril 2020, le chanteur ivoirien Alpha Blondy s'est marié avec Aelyssa Darragi. Une union dénoncée par sa fille Soukeina Koné qui est montée au créneau pour faire savoir que son père n'avait pas divorcé de sa mère, la coréenne Ran Young Hong-Koné. La fille du chanteur suspectait même la belle Aelyssia d'avoir envoûté son père.

''Comment s’est-il marié alors qu’il est encore marié légalement à ma mère?'', s'était-elle interrogée dans un long message publié sur les réseaux sociaux, avant d'ajouter: ''J’ai grandi en Afrique et je sais que tout ce qui a un nom existe. Je me dis que c’est un détail à ne surtout pas oublier. Pendant que nous faisions le mix du dernier album de papa, le gardien Moussa a retrouvé au studio des bouteilles avec des feuilles et de l’argent à l’intérieur. Ma vie a basculé à partir de ce moment là. Plus rien n’était plus pareil'', avait-elle dénoncé.

Cette sortie de Soukeina avait mis son père Alpha Blondy dans une colère noire. Le chanteur était allé jusqu'à renier sa propre fille. ''Toi et moi, nous n'avons plus rien à nous dire. Si je meurs, ne viens pas. Si tu meurs, je ne viendrai pas'', avait-il répliqué.

Plusieurs mois sont passés depuis lors, et Alpha Blondy vit le parfait amour avec sa nouvelle femme de nationalité tunisienne. Nos deux tourtereaux séjournent présentement à Tunis où l'artiste a pris part au Festival de Carthage, vendredi 19 août. Au lendemain de cet événement culturel, Alpha Blondy, visiblement très heureux aux côtés de sa tunisienne de femme, a posté un message assez comique sur sa page Facebook.

''MERCI au public Tunisien pour ce sublime accueil! Regardez comment Aelyssa tente de me corrompre pour rester... Mais je résiste! Comptez sur moi! Dites-lui que ça ne marche pas!'', a-t-il écrit.