Grève des PVD Mobile Money: Les sociétés de téléphonie menacent

Les Telco, à savoir Orange Money Côte d'Ivoire (OMCI), MTN Mobile Financial Services CI (MTN MFS CI) et MOOV Money Côte d'Ivoire (MMCI), appellent au retrait des frais de prestation de 100Fcfa en sus appliqués au lendemain de la grève des prestataires des services mobile money.

Mobile Money: Les opérateurs télécoms de Côte d'Ivoire prennent leurs responsabilités

Sur la période du 09 Août au 15 Août 2022, un collectif de syndicats, associations et autres groupements de points de vente (SYNAM-CI, SYMOPCI, AMIMOMOCI, APDVCI) a observé une grève ayant occasionné, par endroits, des perturbations, voire l'arrêt de la fourniture des services de mobile money:

de graves actes de vandalisme et d'atteinte à l'intégrité physique des personnes dans certains points de vente des Etablissements Emetteurs de Monnaie Electronique (EME) filiales des opérateurs télécoms, en l'occurrence Orange Money Côte d'Ivoire (OMCI), MTN Mobile Financial Services CI (MTN MFS CI) et MOOV Money Côte d'Ivoire (MMCI).

Le 15 août 2022, le mot d'ordre de grève a été levé par ledit collectif qui a toutefois décidé du maintien de l'application de frais supplémentaires, venant en rajout aux frais de commissions existants et dont une part est reversée aux distributeurs pour la rémunération de leurs prestations.

Tout en ne déniant pas à leurs partenaires leur droit à la grève, MMCI, MTN MFS et OMCI, operateurs historiques du mobile money en

Côte d'Ivoire:

s'insurgent contre ces actes de violence dont l'objectif manifeste était de les empêcher de délivrer un service minimum aux

usagers pendant la grève,

rappellent que c'est grâce à leurs investissements importants et leurs constants efforts en termes de couverture territoriale et d'amélioration des services que des milliers d'emplois directs et indirects ont été créés dans le secteur et que le taux d'inclusion financière s'est amélioré de manière significative.

Pour mémoire, les changements actuellement observés sur le marché du Mobile Money ont débuté en 2021. La baisse des tarifs suscitée par l'entrée d'un nouvel acteur avec un modèle agressif sur les prix, a occasionné des pertes considérables pour les EME et leurs distributeurs, allant jusqu'à un résultat net negatif et des pertes d'emplois.

Cependant, dans une dynamique de soutien à leurs distributeurs, les taux de commissionnement des EME historiques sont demeurés

inchangés. C'est seulement au mois d'Avril 2022 que la révision de leurs taux de commissionnement a été opérée, après information de

leurs partenaires.

Par ailleurs, dans la droite ligne de leur politique de bonne collaboration avec leurs partenaires et dans l'objectif de préserver les acquis d'un secteur déjà fortement éprouvé, les EME, filiales des opérateurs Télécoms, ont participé de bonne foi à toutes les négociations auxquelles ils ont été conviés.

En conséquence, les EME MMCI, MTN MFS et OMCI, partenaires historiques des points de vente, conscients de la situation de précarité ambiante:

rappellent qu'ils ont toujours supporté les points de vente, invitent les membres du collectif à la retenue et les exhortent à ne pas entraver le bon fonctionnement de leurs agences,

appellent au retrait des frais de prestations venant en sus des frais de commissions, restent ouverts à une discussion constructive et responsable.

A propos de l'UNETEL,

L'UNETEL est l'organisation en charge du développement de l'économie des Télécoms/TIC en Côte d'Ivoire et de la défense des intérêts de ses membres que sont les opérateurs de télécommunications détenteurs de la licence C1 A et d'autres entreprises du secteur des télécommunications. Ses membres sont ORANGE Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire, MOOV AFRICA Côte d'Ivoire et ENERTEL. Son siège social est basé à Abidjan Cocody II Plateaux BMW, rue K51.

Contacts:

