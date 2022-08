FIF - Me Roger Ouegnin confie: "Didier Drogba était mal entouré''

Le président de l'Asec Mimosas, Me Roger Ouegnin, s'est prononcé pour la toute première fois sur les récentes élections à la Fédération ivoirienne de football ( Fif). C'était le dimanche lors de l'Assemblée générale ordinaire du club Jaune et Noir qui a eu lieu dans la commune de Treichville.

Me Roger Ouegnin donne les raisons de l'échec de Drogba à la Fif

Au lendemain des élections à la Fédération ivoirienne de football, sanctionnées par la défaite de Didier Drogba, de nombreux supporters de l'Asec Mimosas, l'un des clubs les plus populaires de Côte d'Ivoire, ont affiché leur mécontentement à l'encontre de leur président Me Roger Ouegnin.

En effet, le tout-puissant président du club Jaune et Noir avait décidé d'accorder son soutien à Yacine Idriss Diallo. Pour certains observateurs, il est même le géant qui se trouve derrière le nouveau président de la Fif.

Certains ont décidé de ne plus supporter l'Asec Mimosas. Et l'influenceuse Yvidero en faisait partie. '' Je vous annonce officiellement que je ne suis plus ASEC. Je suis devenue depuis, LYS Sassandra FC. Il faut bien que je soutienne une équipe de la côtière. Je viens de là-bas après tout'', avait indiqué Yvidero.

Le président de l'Asec avait même été conspué quelques jours après les élections, lors d'un match qui opposait son équipe à la formation du Lys de Sassandra qui a gagné la sympathie des populations pour avoir été le seul club de Ligue 1 à avoir voté Didier Drogba.

Me Roger Ouegnin s'est prononcé, pour la toute première fois, sur ces élections, le dimanche, lors de l'Assemblée générale ordinaire de l'Asec Mimosas qui a eu lieu dans la commune de Treichville.

'' Je suis à la base de l'échec de Sory Diabaté. Et c'est terminé pour lui. J'ai dit à Didier Drogba qu'il était mal entouré. Si demain l'équipe qui a été élue trahit sa mission, elle m'aura contre elle", a-t-il indiqué.