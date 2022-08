Dimba Pierre : "La vraie politique, c’est celle qui mène au développement"

Venues des 15 villages du canton Morié, les populations ont pris d’assaut, le samedi 19 août 2022, la place publique d’Arraguié (village de la sous-préfecture de Grand-Morié) pour exprimer leur reconnaissance au président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre, pour ses actions de développement en leur faveur depuis son élection à la tête de cette collectivité locale, le 13 octobre 2018.

Agboville : Les populations du canton Morié aux côtés de Dimba Pierre

« Tout le canton Morié est réuni ici à Arraguié pour vous rendre hommage. Car, depuis que vous êtes à la tête de notre région, nous constatons un véritable changement. Oui, toute l’Agnéby-Tiassa est en chantier. C’est pourquoi, vos actions méritent d’être célébrées et de faire école. C’est tout le sens de cette forte mobilisation de ce jour. Merci pour cet engagement en faveur d’Ogbogba (Agboville en Abbey) et de toute la région de l’Agbéby-Tiassa », s’est justifié Assa Maxime, président du comité d’organisation, en présence du sous-préfet de Grand-Morié, Coulibaly Ysssouf, et de Gnaly Patricia, 5e adjoint au maire d’Agboville.

Même son de cloche de la part du chef de Séguié, Morié Tanoh Mathurin, porte-parole des chefs du canton Morié, qui, quant à lui est revenu sur les nombreuses actions réalisées et en cours de réalisation dans le canton. Dr Maxime Abé Assa, porte-parole des populations, a pour sa part, indiqué que ce rassemblement fait suite à l’excellence des résultats du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, dans la conduire des tâches à lui confiées par le président de la République, Alassane Ouattara.

« Avec Pierre Dimba, le constat est concret quant au nouveau visage qu’Agboville et toute la région. Toutefois, nous souhaitons avoir en plus : la réhabilitation et l’extension du réseau électrique dans nos villages, l’ouverture des voies, la mise en place d’un fonds au profit des femmes et des jeunes, le bitumage des axes Loaguié-Affery ; Grand-Morié-Agou et Grand-Morié-Lapo et la transformation du dispensaire d‘Arraguié en centre de santé rural(CSR).

Dimba Pierre: "Nous parviendrons à ce développement mais si tous les fils et les filles se mettent ensemble"

Accompagné de ses plus proches collaborateurs, le ministre Dimba N’Gou Pierre n’a pas caché sa joie face à la forte mobilisation des populations venues en grand nombre.

« Chers parents, c’est une grande joie que j’éprouve actuellement, une fierté pour moi d’appartenir à ce grand peuple qui ne cherche qu’à contribuer aux côtés des autres peuples au développement de notre pays. Je n’ai qu’une seule chose à dire si ce n’est que merci. Merci pour tout ce que vous apporté à votre fils que je suis », a confié le lauréat du 2e prix du meilleur élu local du prix d’excellence 2021.

La manifestation de joie des populations du canton Morié, selon lui, est légitime car c’est grâce à elles qu’il a été porté à la tête du ministère de la Santé. « Ce que, je retiens, aujourd’hui, c’est que j’ai autour de moi un peuple libéré, un peuple en joie. Bref, un peuple qui a compris que le rassemblement est une grande force pour que nous puissions aller de l’avant. Nous parviendrons à ce développement mais si tous les fils et les filles se mettent ensemble. Et, nous sommes sur la bonne voie. C’est pourquoi, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi», a reconnu Dimba Pierre.

Et de poursuivre : « La vraie politique, c’est celle qui mène au développement, qui donne plus d’écoles, d’eau, qui donne de l’argent à nos mamans afin qu’elles s’occupent de leurs enfants…Ne vous inquiétez pas parce que vos enfants sont rassemblés. Vos enfants ont compris et ils se sont mis ensemble pour travailler ensemble pour le développement de vos villages, de notre département et de toute la région », a rassuré le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Des prestations d’artistes ont permis de donner un cachet particulier à la cérémonie d’Arraguié, village situé à 14km d’Agboville. Tizié TO Bi

Correspondant régional