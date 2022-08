« Le Planificateur », un magazine pour vulgariser les actions du Ministère du Plan

Le ministère du Plan et du Développement a rendu publique la première parution de son magazine dénommé « Le Planificateur », dédié à la vulgarisation des politiques de développement menées par le gouvernement à travers ce département ministériel dirigé par Kaba Nialé.

Ministère du Plan et du Développement: Kaba Nialé veut promouvoir les politiques macroéconomiques, structurelles à tavers « Le Planificateur »

Il s’agit d’un magazine trimestriel de 28 pages agrémenté « Le Planificateur »par neuf rubriques à savoir “l’Éditorial”, “À la Une”, “Grand Angle”, “Actu Plan”, “Entretien Avec”, “A l’Honneur”, “Bon à savoir”, “À Retenir”, “et Coin du Bonheur”.

La première parution donne des informations détaillées sur le Plan national du développement (PND) 2021-2025. En outre, le Planificateur N°1 met en lumière le Groupe consultatif, rendez-vous qui a réuni plusieurs partenaires au développement, le 15 juin 2022, à Abidjan-Cocody.

Selon la ministre, ce document gratuit permettra aux lecteurs, chaque trimestre, d’en apprendre un peu plus sur les politiques macroéconomiques, structurelles et sociales menées par notre pays ainsi que les actions en faveur de la réduction de la pauvreté.

Elle évoque, par ailleurs, la politique inspirée de la vision du Chef de l’Etat. « On ne le dira jamais assez, la Côte d’Ivoire est dans la forme de dynamisme de développement la plus prononcée et la plus expressive de son histoire », a souligné Kaba Nialé, dans l’éditorial de ce magazine.

La mise en place de ce magazine riche en informations est un pas vers l’atteinte de ces objectifs chers au ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. Elle découle de la transparence dans laquelle le ministre entend inscrire son action pour le droit inaliénable des Ivoiriens à accéder à l’information publique, fait-on savoir.