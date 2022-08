Lôh-Djiboua: A'salfo de Magic System, enseigne les clés de l’entrepreneuriat

Le lead vocal du groupe, Magic System, et commissaire général du festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FUMIA), Salif Traoré dit A’salfo, s’est entretenu avec les jeunes leaders de la région du Lôh-Djiboua, à l’occasion de la 12ème édition du Djaka festival à Divo, en échangeant avec eux sur le thème de l’entrepreneuriat.

A'Salfo: « Il faut croire en tes rêves. Tes rêves peuvent t’amener loin » - Lôh-Djiboua

La 12ème édition du festival des arts et de la culture Dida-Godié de la région du Lôh-Djiboua, s’est tenue du mardi 16 au dimanche 21 août 2022, dans la ville de Divo. Le parrain de cette édition était A’salfo, qui a passé trois jours avec les festivaliers. Il a partagé son expérience avec les jeunes de la région en les encourageant à croire d’abord en eux-mêmes et dans le projet qu’ils portent.

« Il faut croire en tes rêves. Tes rêves peuvent t’amener loin », a conseillé le président de la Fondation Magic System. Il a expliqué aux jeunes que la réussite repose sur trois valeurs que le groupe Magic System s’est appropriées, à savoir « la valeur de la détermination, de la persévérance, et la valeur de la foi (en soi et en Dieu)».

Selon A’salfo, le Djaka festival est un exemple de ces trois valeurs car, a-t-il noté, le commissaire général de ce festival, Draman Alexandre, a été résilient, persévérant avec une foi inébranlable en son projet. Sans sponsor, ce festival est à sa 12ème édition, a fait remarquer A’Salfo, soulignant que cela a renforcé sa foi de parrain en l’avenir de ce festival appelé, selon lui, à avoir une renommée nationale et internationale.

Le lead vocal de Magic System a expliqué que pour le FUMUA est également le fruit des trois valeurs évoquées, car son groupe avait besoin de 10 millions de francs CFA pour organiser la 1ère édition, mais n’a pu obtenir qu’un million. Aujourd’hui le FUMUA est à sa 15ème édition et parvient à mobiliser près de deux milliards de francs CFA en budget, bouclés six mois à l’avance. « Notre foi et notre détermination ont fini par payer », a noté A’salfo.

Les jeunes du Lôh-Djiboua ont exprimé leur admiration pour le plus grand groupe musical de Côte d’Ivoire. Ils ont été exhortés à croire en leurs projets et à se donner les moyens de les réaliser.