Didier Drogba réclamé au tournoi Tchin Tchin de Jonathan Morrison

De nombreux internautes demandent la présence de l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, au tournoi Tchin Tchin de Jonathan Morrison.

Des fans réclament Didier Drogba au tournoi Tchin Tchin de Jonathan Morrison

Au lendemain du démarrage de son tournoi de petits poteaux dénommé Tchin Tchin, Jonathan Morrison a reçu un important soutien. Celui de Molaré, le boss du Coupé-décalé et PDG de la structure Mgroup.

'' Félicitations Jonathan Morrison et à toute l’équipe ! Comme je te l’ai dit: reste concentré sur tes objectifs. L’effort fait le fort. Je rentre le 18 août 2022 de mes déplacements à l’étranger. MGROUP va être un de tes sponsors leaders sur le TCHIN-TCHIN 2022, nous allons préparer une offre financière avec un accompagnement en équipement d’implémentation pour toute la durée de ton activité, Notre seule condition, pas de clash, ni de réponse à un clash. Ce ne sont pas nos valeurs ! Nous pensons que la critique est facile et que nous avons pour devoir d’accompagner les idées qui ont des effets positifs sur notre jeunesse. Nous croyons aux jeunes et au travail bien fait", a-t-il indiqué à travers un message posté sur sa page Facebook.

Ce soutien s'est manifesté par la présence effective de Molaré le dimanche à Adjamé. Si de nombreux internautes ont salué ce soutien du promoteur du Primud, force est de constater que d'autres internautes ont aussi demandé le soutien de l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba.

'' Didier Drogba, nous te voulons juste 5 minutes aux côtés de Jonathan Morrison. Ça peut donner plus d'engouement au CAM Tchin Tchin'', a posté un internaute, quand un autre écrivait ceci : '' Tout le monde, opération taguer Didier Drogba. Chacun fait un post dans lequel il tague Drogba pour qu'il vienne au CAM Tchin-Tchinn 2022. Son téléphone va crépiter et ça crépitera. C'est parti !!! ''.