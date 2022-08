Mercato: Eric Bailly transféré à l'Olympique de Marseille

Le dossier Eric Bailly est bouclé. Marseille annonce l'arrivée du défenseur ivoirien qui exigeait pourtant de Pablo Longoria, un salaire de Premier League.

Manchester United a libéré Eric Bailly pour l'Olympique de Marseille

La signature d' Eric Bailly à Marseille est un acquis. Samedi soir, en marge du match entre l'OM et Nantes (2-1, analyse et notes), Pablo Longoria avait annoncé l'arrivée à venir d'un défenseur central. "C'est vrai qu'on cherche un défenseur central et qu'on cherche à boucler des opérations pour renforcer la prestation défensive de l'équipe", avait indiqué le président olympien sur l'antenne de Prime Video. Un nom s'affiche désormais sur le visage de ce défenseur central: Éric Bailly !

Un accord avec Manchester United a même été trouvé vendredi dernier. Les deux parties se seraient entendus sur un prêt avec option d'achat.

Sachant qu’il a encore deux ans de contrat avec Manchester United, où son salaire est aux normes anglaises, le défenseur ivoirien ne voulait pas accepter la baisse brutalement juste parce qu’il est prêté à l’OM. Si pour la première année, les Red Devils sont prêts à payer une partie du salaire d’Eric Bailly, ils ne le feront pas si le transfert définitif est validé dans un an.

Le joueur se montre intraitable avec Pablo Longoria sur la question. Éric Bailly ne voulait pas renoncer à ses émoluments, estimés à 4,9 millions par an à Manchester. D'après La Provence, un accord est désormais trouvé avec les représentants de l'Ivoirien.