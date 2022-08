Mali: Le PM Choguel Kokalla Maïga évacué vers le Canada?

Comment va vraiment le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga ? Officiellement, très peu d’informations filtrent sur l’état de santé du chef du gouvernement, victime d’un accident cardiovasculaire ischémique avec dysarthrie depuis la date du 13 août 2022.

Choguel Kokalla Maïga serait victime d’un accident cardiovasculaire ischémique

De quoi souffre le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga ? Officiellement mis au "repos forcé" depuis le 13 août dernier pour fatigue générale, selon le communiqué du gouvernement, l'homme répond aux abonnés absents des grands rendez-vous des affaires publiques depuis lors.

Lundi, la junte a nommé le colonel Abdoulaye Maïga comme Premier ministre par intérim de la transition, pour le remplacer.

Un peu plus d'une semaine après son hospitalisation, des discussions autour de son évacuation sanitaire sont en cours, selon nos informations.

Pas étonnant alors que tout Bamako bruisse de rumeurs sur l'état réel de santé de l'éminence grise du régime d'Assimi Goïta. Malgré les nouvelles rassurantes que distillent ses proches collaborateurs et familiaux, la clinique Louis Pasteur qui a reçu le Premier ministre en consultation, il y a maintenant une semaine, est motus et bouche cousue.

Le gouvernement malien aussi, suite à son premier communiqué dans lequel il évoquait un besoin de repos de Choguel Maïga après que l'homme a été au four et au moulin des affaires de l'Etat pendant 14 mois.

14 mois d'impulsion et de coordination de l'action gouvernementale, ça use un Premier ministre surtout dans le contexte d'un Mali balloté par l'insécurité chronique, l'instabilité politique, les chantiers de la refondation républicaine, les réprimandes de la CEDEAO, les réserves de la communauté internationale sur sa gestion de la crise sécuritaire, la relation houleuse avec la France... cela fait beaucoup, même pour un général spartiate, formé à l'école du bolchévisme.

Alors, Choguel Kokalla Maïga a-t-il été victime d'un accident vasculaire cérébral, comme l'ont annoncé plusieurs médias ? Son état de santé est-il si grave qu'aucun plateau technique hospitalier au Mali ne peut le prendre en charge, donnant cours aux rumeurs persistantes d'une évacuation à l'extérieur ? Si oui, vers quel pays et dans quel hôpital ?

Depuis quelques heures, un courrier présenté comme écrit par son épouse Mme Maiga Fatoumata épouse Maiga, et demandant au chef de la junte d’autoriser l'évacuation de son mari, fait le tour des réseaux sociaux.

Dans ce document qui porte la mention “document confidentiel”, la femme de l’ex-Premier Miniustre et sa famille souhaitent voir Choguel Kokalla Maïga évacué vers le Canada en priorité, la France ou l'Allemagne, pays de résidence qui leur convient le mieux afin d'assurer l'assistance et la présence constante nécessaire pour l’homme. Et non la Turquie ou l’Algérie ou le Maroc comme proposé par les conseillers militaires d'Assimi Goïta.