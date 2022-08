Musique: Rupture entre Serey Dié et le groupe VDA, ce qui se passe

Les relations entre le groupe Voix des anges ou Vda et l'international ivoirien Serey Dié Geoffroy ne sont pas au beau fixe. Ce qu'il se passe.

Ça chauffe entre Vda et Serey Dié

Les relations se sont dégradées entre le groupe Voix des anges ou Vda et leur désormais ex-producteur, Serey Dié. Dans une vidéo publiée sur la toile, les artistes ont craché leurs vérités au footballeur qui selon eux, est à l'origine d'une guéguerre avec l'activiste, Jonhy Patcheco.

'' Vieux , tu n'es pas obligé de faire ce que tu fais là hein, tout ce que Jonhy a dit pour nous salir, si tu n'es pas venu démentir ça, ça veut dire que tu es à la base de ça, tu sais combien de fois, on te respecte. Au-delà aujourd'hui de la rupture qu'il y a eu au niveau de nos activités, on a gardé toujours ce respect. C'est-à-dire, toi, le matin tu me parles, et le soir tu parles à Jonhy. Il y a ce que tu me dis le matin, et le soir , tu es dans son téléphone et vous faites votre plan commun. Vous vous entendez pour qu'il trouve les moyens de venir nous descendre, parce que vous trouvez qu'ils sont trop impolis... c'est des bêtises tout ce que vous dites là, on sait où on va, on a notre humilité et il n'y a aucun succès qui nous passe par la tête'', a lancé Jim qui avait, à ses côtés, son compagnon de lutte, Pitch.

Une sortie pas du tout appréciée par de nombreux observateurs qui estiment que les artistes ne devraient pas s'attaquer à quelqu'un qui leur a tendu la main, juste parce qu'ils ont des soupçons.