Côte d'Ivoire : 3e rencontre du Sénat, voici les points abordés

Jeannot Ahoussou Kouadio a présidé la 3e réunion du bureau du Sénat de l'année, le mardi 23 août 2022. Les sénateurs ont échangé sur plusieurs points à l'ordre du jour, à savoir l'ordre protocolaire des vice-présidents, les modifications des compositions de commissions permanentes et l'approbation des groupes d'amitié avec d'autres pays.

Jeannot Ahoussou Kouadio préside la 3e réunion du bureau du Sénat

Mardi 23 août 2022, Jeannot Ahoussou Kouadio a présidé la 3e rencontre du bureau du Sénat au titre de l'année 2022. Il s'agissait pour les sénateurs ivoiriens, réunis autour de leur président, d'échanger sur les modifications des compositions des commissions permanentes, de l'approbation des groupes d'amitié Côte d’Ivoire-France, Côte d’Ivoire-Maroc et Côte d’Ivoire-Arabie Saoudite, mais aussi l'ordre protocolaire des vice-présidents, peut-on lire sur le site officiel de l'institution.

Le bureau du Sénat se compose du président, Jeannot Ahoussou Kouadio, de six vice-présidents, de deux questeurs et de huit secrétaires. Il est important de souligner que selon l'article 9 alinéa 2 du règlement de l'institution dirigée par l'ancien Premier ministre, le bureau exerce tous pouvoir en vue de présider aux délibérations, d'organiser et d'assurer la haute direction de ses services.

Ahoussou Kouadio Jeannot est à la tête du Sénat depuis le 5 avril 2018. L'ex-ministre ivoirien de la Justice, transfuge du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) d'Henri Konan Bédié, est le tout premier président de cette situation.