Titrologie: Pulchérie Gbalet retourne en prison, 16 mois après

Titrologie du mercredi 24 août 2022 - Placée sous mandat de dépôt mardi après son audition par la Cellule spéciale d'enquête d’Abidjan, la militante Pulchérie Gbalet est au cœur de l’actualité en Côte d’Ivoire.

Que reproche le pouvoir d’Abidjan à Pulchérie Gbalet? - Titrologie

Pulchérie Gbalet, présidente d’Alternative citoyenne ivoirienne (ACI), arrêtée en août 2020 et libérée en avril 2021, vient à nouveau de prendre rendez-vous avec la prison. Toujours dans le même mois d'août devenu son karma. A l'époque, l'activiste des droits humains avait appelé à manifester pacifiquement contre un troisième mandat d’Alassane Ouattara.

Ce mercredi, la presse ivoirienne confirme les doutes sur son arrestation dans la soirée du lundi 22 août à la préfecture de police d’Abidjan. Elle avait été relâchée quelques semaines plus tôt après un séjour au Mali pour s'enquérir des nouvelles des 49 militaires ivoiriens en détention depuis le 10 juillet.

Et c’est L’Expression, à l’instar d’autres Unes du jour, qui donne la nouvelle: “Pulchérie Gbalet placée sous mandat de dépôt". "Le pouvoir veut-il faire taire Pulchérie Gbalet?", s’interroge Nord-Sud infos.

Le Panafricain se veut plus précis. Le journal fait savoir que la présidente du RACI a été auditionnée par la Cellule spéciale d'enquête avant d'être déférée à la MACA (Maison d'arrêt et de correction d’Abidjan).

Pucherie Gbalet serait “accusée de discrédit et atteinte à la sûreté de l’Etat”, lit-on à la Une du journal de gauche. Dans sa résidence perquisitionnée par des policiers encagoulés, un ordinateur et plusieurs téléphones portables ont été mis sous scellé et le domicile placé sous surveillance.