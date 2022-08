Tina Glamour dans le viseur de cybercriminels : La PLCC saisie

Tina Glamour est très en colère en ce moment. Et pour cause, des cybercriminels usurpent son identité sur la toile. Dame Logbo Valentine a porté l’affaire devant l’entreprise Meta et la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC).

Tina Glamour en colère contre des "brouteurs"

La mère de feu Houon Ange Didier dit Arafat DJ est la cible de cybercriminels. L’information a été portée par la concernée elle-même à travers des messages diffusés sur Facebook. "Bande de voleurs pirates. Cybercriminels. Allez signaler ces malfrats. Vous êtes sur tracking. Votre page, sa suppression n’est pas loin. Bande de malfrats", a lancé Lady Glams.

"J’ai constaté que plusieurs pages usurpant mon identité existent. Celui qui veut se laisser berner, c’est son problème. Je répète, j’ai une page avec le nom Tina Glamour un million d’abonnés et une page avec le nom Tina Spencer 80 milles abonnés et c’est tout. Concernant les fake pages. L’entreprise Meta a été saisie avec la cybercriminalité", a poursuivi la même de Rafna.

En fait, un individu a créé une page au nom de Tina Glamour pour arnaquer les internautes. "L’arnaqueur se trouve au Cameroun. Je n’ai qu’une seule page Tina Glamour un million d’abonnés et qu’une seule page Tina Spencer 80 000 abonnés. Le reste, c’est des fakes.

"Celui ou celle qui se fait passer pour moi. On sait où tu es ta connexion a été retracée. Tu es au Cameroun. La cybercriminalité s’occupe toi. Je n’ai qu’une seule page Tina Glamour 1 millions d’abonnés et une seul page Tina Spencer 80 000 abonnés. Le reste, c’est de l’arnaque", a-t-elle prévenu.