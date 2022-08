Wozo Vacances 2022 : Les anges de Danané sacrés champions

La finale de Wozo vacances 2022 s’est tenue, Mercredi 24 Août 2022 au Palais de la culture d’Abidjan. C’est le groupe ’’Les anges de la tribu Sahapleu de Danané ’’ qui est arrivé en tête du classement face aux trois autres groupes (‘’Les enfants émergents de Yopougon ’’, ‘’Les Tagbampilés de M'Bengué’’, et ‘’Les minis pétroliers de la cité Sir de Cocody ’’).

Les anges de la tribu Sahapleu de Danané remportent la finale de Wozo Vacances 2022

Classé premier, le groupe ’’Les anges de la tribu Sahapleu de Danané ’’ a tenu la dragée haute aux autres avec un total de 995 points.L’interprétation de l’artiste Ariel Sheney et de la présentation majestueuse de la danse traditionnelle " Tématé " ont été les éléments qui ont milité pour cette victoire. « Nous sommes le seul groupe éliminé à la finale de l'année dernière et qui est encore en finale cette année. Ayant beaucoup appris de notre échec dernier, nous venons avec nos armes pour remporter cette édition. » a indiqué Lanciné Diabaté Kalifa (communément appelé LDK), parrain du groupe venu de Danané dans la phase des présentations des parrains.D'entrée de jeu, ’’Les anges de la tribu Sahapleu de Danané ’’ donnaient l'impression d'être en territoire conquis.Approximativement 4 supporters sur 5 dans la mythique salle du palais de la culture de Treichville étaient acquis à la cause des petits venus du Tonkpi. « Nos passages à Wozo Vacances et notre victoire à Varietoscope l'an dernier ont suffi pour qu'une attention particulière soit accordée à Danané, cette ville lointaine et autrefois très peu connue. Nous ne représentons pas seulement Danané ou le Tonkpi mais des ivoiriens amoureux de notre ville et de notre région. Voilà ce qui justifie le.motif de notre joie ce soir. » a confié l'heureux parrain LDK après la proclamation des résultats.A l’issue des différentes prestations, le classement rendu par le jury donne à la suite du premier, le groupe ‘’Les enfants émergents de Yopougon ’’, classé deuxième avec 939 points. Les artistes interprétés par le premier.et le second sont respectivement Ariel Sheney (Danané) et KS Bloom (Yopougon).Vient ensuite le groupe ‘’Les Tagbampilés de M'Bengué ’’, Classé troisième avec 936 points. ‘’ Les minis pétroliers de la cité Sir de Cocody" est classé quatrième avec 874 points.Les danses du terroir ivoirien valorisées par la finale de l’édition 2022 de Wozo vacances sont le Tématé de l'ouest ivoirien, deux danses traditionnelles en pays Ébrié et le N’Goron du pays Sénoufo.Les capsules musicales ont été assurées par les artistes Kerozen DJ, Safarel O'Biang, Mix 1er et singulièrement Ariel Sheney imité par la troupe à LDK.Les thèmes abordés par les enfants de l'animatrice ‘’Tata Naomi’’ durant les rubriques-concours du bel homme (Bagnon) et de la plus belle jeune fille (Talouaklaman) est le civisme.Pour l'édition 2022, la Talouaklaman a été la petite Kouadio Koko Oriane affectueusement appelée "Miss Caviar".La matière EDHC a été imposée pour la finale lors de la rubrique ‘’Petit génie’’.Notons que ’’Les anges de la tribu Sahapleu de Danané ’’ doivent également leur sacre au soutien à eux accordé par le Sénateur Cissé Mamadou et son jeune frère, le Conseiller économique, social, environnemental et culturel Ibrahim Ben Bamba ; tous deux présents aux côtés du parrain Lanciné Diabaté Kalifa.Notons également que l’animatrice Naomie Alafé a donné rendez-vous aux différents groupes pour le mercredi 31 Août 2022, dans le cadre d’une émission spéciale de remise de lots de l’édition 2022. Une correspondance deSony WAGONDA