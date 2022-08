UEFA : Tableau du tirage de la Ligue des champions 2022-2023

Le tirage de la Ligue des champions 2023 a eu lieu ce jeudi au siège de l’UEFA.

Ligue des champions 2023 : Chanceux, le Real Madrid hérite au tirage de Leipzig, le Celtic et Donetsk

Au terme de ce tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, les deux clubs français connaissent désormais leurs adversaires lors de la phase de groupes qui débutera à partir du 6 septembre : un groupe abordable pour Marseille et un groupe intéressant pour Paris.

Trois mois après la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des champions au Stade de France face à Liverpool, le mastodonte espagnol remet son titre en jeu et cela commence par le tirage au sort de la phase de poules, ce jeudi au siège de l'UEFA.

Chanceux, les Merengue héritent au tirage de Leipzig, le Celtic et Donetsk. Deux groupes se détachent nettement par leur difficulté. Dans le groupe A, l’Ajax affrontera Liverpool, Naples et les Rangers. De belles ambiances en perspective. Enfin, dans le groupe C, trois cadors se feront face. Il s’agit du Bayern Münich, du Barça et de l’Inter Milan. Les Tchèques de Plzen auront la joie de recevoir trois grands clubs européens.

Groupe A : Ajax, Liverpool, Naples et Glasgow Rangers

Groupe B : Porto, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen et Bruges

Groupe C : Bayern Münich, Barça, Inter Milan et Viktoria Plzen

Groupe D : Francfort, Tottenham, Sporting Lisbonne et l’OM

Groupe E : AC Milan, Chelsea, Salzbourg et Dinamo Zagreb

Groupe F : Real Madrid, Leipzig, Donetsk et Celtic Glasgow

Groupe G : Manchester City, Séville, Dortmund et Copenhague

Groupe H : PSG, Juventus, Benfica et Maccabi Haïfa