Tiassalé - Affaire Lotissement "Symbiose": Le Maire Assalé Tiémoko s'explique

Monsieur le Directeur de la Publication, le lundi 22 août, vous avez publié interview fleuve mais cependant sans aucun intérêt, d’un nommé Ablé Kouamé Koffi, se disant chef de la famille N’Dro de Tiassalé, sous le titre en « Une » : « Tiassalé-Lotissements : de troublantes révélations sur le Maire Assalé. Dans cette interview, véritable condensé de divagations et d’affabulations, le sieur Ablé Koffi Kouamé, s’est livré avec une irresponsabilité à nulle autre pareille, à une incroyable série d’accusations aussi farfelues que diffamatoires et calomnieuses, contre ma personne. Des accusations gratuites non étayées par le moindre début de preuves, mais que, en violation des règles qui régissent notre métier, vous avez publiées, sans prendre la précaution minimale de requérir à aucun moment, ma réaction.

Assalé Tiémoko, Député-maire de Tiassalé : "Ablé Kouamé Koffi a vendu des terrains sur la base de documents illégaux fabriqués et signés par lui"

En application des dispositions pertinentes de la loi sur la presse (Articles 64 à 73), je viens par la présente vous prier, de publier ce droit de réponse sous 72 heures, dans les mêmes conditions que l’article m’incriminant. En effet Monsieur le Directeur de la Publication, le sieur Ablé Kouamé Koffi, a sombré dans trois accusations principales auxquelles il n’est pas possible de répondre sans faire un bref rappel des faits sur l’histoire du fameux lotissement « Symbiose ».

Petit rappel de faits sur le lotissement symbiose :

Monsieur le Directeur de la Publication, ce petit rappel des faits vaut également droit de réponse à votre article publié contre la personne le 4 août sous le titre : « Tiassalé : Lotissement Symbiose : un os dans la gorge du Maire Assalé. Entre 2003 et 2010, l’ex-maire de Tiassalé, Yapi Lambert, a initié un lotissement dit « Lotissement Symbiose ». Ce lotissement a été approuvé par arrêté N°13-0019/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 3 septembre 2013 pris par le ministre de Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme.

Les lots issus de ce lotissement, environ 973 lots, ont été partagés entre les différentes familles détentrices de droits coutumiers dont la famille N’Dro, de même que les représentants des villages dont des parcelles ont été intégrés dans ledit lotissement (Niamoué, Akoudjè, Kanganianzê, Nianda », de même que l’administration publique de Tiassalé, vu que le lotissement a été initié par la mairie de Tiassalé. Ce partage a été fait en 2018 en présence de l’ex-préfet de Tiassalé et de l’ex-directeur départemental de la Construction de Tiassalé. Le partage a été opéré sur la base d’une clé de répartition de 15% pour l’administration, 30% pour le géomètre-expert et 55% pour les villages et familles détenteurs de droits coutumiers. Contrairement aux élucubrations du sieur Ablé Kouamé Koffi, la famille N’Dro n’est pas détentrice de droits coutumiers sur toute la superficie du lotissement Symbiose. J’ai été élu maire de la commune de Tiassalé, en octobre 2018 et je n’ai pris fonction que le 7 janvier 2019. Je n’ai donc, en aucune manière, participé au partage des lots dudit lotissement.

Courant mi-juillet 2019, l’ex -Préfet de Tiassalé, en présence de l’ex-directeur départemental de la Construction, m’a informé que, du partage des lots issus du lotissement « Symbiose » fait en 2018, la Mairie de Tiassalé, initiatrice de ce lotissement depuis 2003, a obtenu 155 lots sur les 973 lots. La liste de ces lots, appuyée par des attestations administratives ne valant pas attestations villageoises de cession, m’a été remise.

En novembre 2019, au cours d’une réunion du conseil municipal, j’ai informé les conseillers municipaux de la disponibilité de ces 155 lots qui devraient être repartis entre les services de la Mairie, les agents de la mairie, les anciens maires et les conseillers municipaux. Le 30 janvier 2020, j’ai effectivement organisé une petite rencontre au cours de laquelle, j’ai remis des lots à 27 agents de la mairie ayant atteint au moins 15 ans de service avec promesse d’en remettre aux autres agents qui atteindraient 15 ans de service avant la fin de mon mandat. L’ensemble des différents chefs de service, de même que les 29 conseillers municipaux, les agents du cabinet du maire, les anciens maires de la commune (les deux derniers), ont également bénéficié de ces lots.

Quelques mois plus tard, alors que plus de deux années s’étaient écoulées depuis le partage des lots, estimant que le partage des lots n’avait pas été sanctionné par un procès-verbal, le sieur Ablé Kouamé Koffi, a saisi le ministère de la Construction d’une plainte. A la suite de cette plainte, la direction juridique dudit ministère, a adressé une correspondance au directeur départemental de la Construction pour lui faire injonction d’avoir à traiter des demandes d’ACD concernant des lots issus du lotissement « Symbiose », jusqu’à ce que le procès-verbal du partage des lots par consensus entre toutes les parties, soit dressée.

Le 11 février 2020, sous la présidence du Directeur Départemental de la Construction, une réunion a été tenue dans les locaux de la mairie, en ma présence ainsi que celles de deux adjoints au Maire, du chef de Niamoué, du chef central de Tiassalé, des représentants de toutes les familles et de villages détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle ayant fait l’objet du lotissement. A cette réunion, il n’a pas été question de faire un nouveau partage. Il a été juste question de s’assurer qu’aucune famille n’avait été oubliée dans le partage, de confirmer ce partage et d’en dresser un procès-verbal dont copie devrait être envoyée au ministère de la Construction. Rien n’a donc été changé sur le partage effectué en 2018.

Quelques jours après cette réunion, le procès-verbal de partage, sous la signature du Directeur Départemental, a été envoyé ministère de la Construction. Lequel, sur la base de ce procès-verbal, a fait une mainlevée sur la suspension du traitement des demandes d’ACD liées au lotissement Symbiose. C’est ainsi que l’affaire du lotissement « Symbiose », a été définitivement clôturée. Il faut noter que, pendant qu’il prétendait défendre les droits de sa famille sur le lotissement « Symbiose » en écrivant à toute la Côte d’Ivoire, le sieur Ablé Kouamé Koffi, dans le même temps, se livrait à des ventes de lots sur la base de documents fabriqués par lui-même. Il a vendu tellement de lots qu’il a fini par vendre des lots attribués par mes soins, sur la dotation de la mairie, à des agents municipaux. Informé de cet acte de banditisme, j’ai convoqué le nommé Ablé Kouamé Koffi et ses acquéreurs, à mon cabinet.

Rencontre au cours de laquelle j’ai ordonné le déguerpissement de toutes les personnes à qui Ablé Kouamé Koffi avait vendu des lots appartenant à la Mairie et à d’autres personnes comme le Chef de Niamoué. A ce jour, ces personnes poursuivent Ablé Kouamé Koffi devant la section de Tribunal de Tiassalé pour abus de confiance. Cela peut être prouvé vu que des acquéreurs dupés par Ablé Kouamé Koffi, ont dû repayer le même lot entre les mains du régisseur de la Mairie sous peine de déguerpissement. Toutes les personnes à qui le sieur Ablé Kouamé Koffi a vendu des terrains sur la base de documents illégaux fabriqués et signés par lui, sont dans l’impossibilité d’entreprendre la moindre démarche devant la direction départementale de la Construction en vue d’avoir leur ACD. Car les documents de vente délivrés par Ablé Kouamé Koffi n’ont aucune espèce de validité devant ladite direction qui ne reconnait que la seule signature du chef de Tiassalékro, ainsi que cela est déterminé par Décret en ce qui concerne les pièces à fournir pour la demande d’ACD. Et, c’est cet individu dont le seul métier connu à Tiassalé est celui de vendeur de terrains, trainant plusieurs procédures judiciaires contre lui, qui m’accuse de ses propres péchés ?

Il faut préciser enfin que le nommé Ablé Kouamé Koffi, bien qu’informé de la tenue de la réunion du 11 février 2020 , ne s’est pas présenté. Joint au téléphone par moi-même et la veille de la réunion et pendant la réunion, il a prétendu qu’il était à Abidjan pour des courses. Cependant, d’autre membres de la même famille, étaient à la réunion et n’ont émis aucune objection quant au partage des lots faits en 2018. D’où vient-il donc que le sieur Ablé Kouamé Koffi, plus de deux ans après la réunion du 11 février 2020 et quatre années passées après le partage lots du lotissement « Symbiose » m’accuse d’avoir semé le désordre dans ce lotissement dans la famille N’Droh?

Diffamation N°1 : « Le Maire Assalé Tiémoko a divisé la famille N’Dro, il a intronisé un nouveau chef dans cette famille ». « (…) Aujourd’hui, c’est le maire Assalé Tiémoko qui est le manipulateur. Il entretient la dissidence de membres de cette famille N’Dro et je crois que cette intronisation, c’est lui qui est à la base ».

Parole diffamatoire du sieur Ablé Kouamé Koffi.

Réponse : A la suite du partage des lots, sur la base du barème arrêté entre les détenteurs de droits coutumiers, le géomètre-expert et l’administration, la famille N’Droh a bénéficié de 170 lots.

C’est le partage des lots revenant à la famille N’Dro, qui a achevé de diviser cette famille avec deux blocs qui se sont retrouvés devant les tribunaux jusqu’à la Cour d’appel où le sieur Ablé Kouamé Koffi, accusé d’avoir dilapidé le patrimoine immobilier de la famille, a été destitué de son poste de chef de famille, destitution confirmée jusqu’à la Cour d’appel, suivant une grosse dont copie a été communiquée à l’administration à Tiassalé. Par la suite, un nouveau chef de cette famille, a été intronisé par le chef de Tiassalékro, garant des us et coutumes dans ce village. Comment le sieur Ablé Kouamé Koffi, peut affirmer que c’est le maire Assalé Tiémoko qui a intronisé un chef dans sa famille en lieu et place du chef de Tiassalékro ? Que monsieur Ablé Koffi vienne affirmer dans une interview que c’est le maire Assalé qui a intronisé le nouveau chef de la famille N’Dro, relève tout simplement de la folie. Diffamation N°2 : « Le maire Assalé a morcelé l’îlot 210 en 100 lots et toutes les zones marécageuses du lotissement Symbiose pour les vendre ».

« Au niveau de ce lotissement (Symbiose) qui n’est pas parfaitement appliqué, il n’y a pas de voies, il n’y a rien et les gens font des rajouts, puisque Monsieur Assalé Tiémoko dit que c’est lui qui en est l’initiateur ; il dit que c’est lui qui dirige, je sais que déjà, il y a l’îlot 210, qui est réservé aux projets sociaux, qui a été morcelé à plus de 100 lots et vendus. Et toutes les zones à risques, marécageuses, levées par le Géomètre-Expert, morcelées et vendues par le maire Assalé qui dit que c’est le préfet qui lui a donné cet îlot. Mais quand vous morcelez et vous vendez, il reste à vérifier où vont les fonds. »

Paroles diffamatoires du sieur Ablé Kouamé Koffi. Réponse : L’îlot 210 est une réserve administrative et foncière constituée par arrêté ministériel. Il ne peut faire l’objet de morcellement sans autorisation préalable du ministre de la Construction. A ce jour, la mairie de Tiassalé n’a pas introduit de demande de déclassement d’une quelconque réserve foncière sur le lotissement Symbiose. La direction départementale de la Construction non plus n’a pas demandé un déclassement puisque cela ne peut se faire sans l’avis préalable du Maire. L’îlot 210 est disponible et cela peut être vérifié tant auprès de la direction départementale de la Construction que des services techniques de la Mairie.

L’affirmation du sieur Ablé Kouamé Koffi sur le morcellement de cet îlot et de toutes les autres zones, relève tout simplement de sa souffrance mentale, poursuivi qu’il est, par les nombreuses personnes à qui il a vendu des lots qui ne lui appartiennent pas. Il pense ainsi blanchir ses péchés en les transférant sur le maire qui a mis fin à ses pratiques de vente tous azimuts de terrains, dans la ville de Tiassalé. Diffamation N°3 : « Le Maire Assalé et Dame Solange Amichia ont délimité 16 hectares en vu de les vendre à des opérateurs ». « « Il y a que le Maire Assalé Tiémoko, avec Dame Amichia Solange, par rapport au périurbain, hors lotissement, ont délimité près de 16 hectares pour pouvoir les mettre à la disposition d’opérateurs et les vendre. »

Solange Amichia est une enfant de Tiassalé, fille du premier maire de Tiassalé, feu Réné Amichia. Elle est présentement la Directrice Générale du CEPICI. Sauf sous le crane du sieur Ablé Kouamé Koffi, je n’ai jamais délimité aucune parcelle de terre rurale d’une superficie de 16 hectares en vue de sa vente, avec Solange Amichia. Le seul rôle du maire que je suis, en cas de projet de vente de parcelle rurale située sur le territoire communal, est de lancer une enquête de Commodo et Incommodo, par la nomination d’un Commissaire en vue de recueillir les oppositions et observations éventuelles. C’est cela que le sieur Ablé Kouamé Koffi appelle délimiter un terrain en vue de sa vente par le Maire ?

Au final, toutes les affirmations du sieur Ablé Kouamé Koffi dans cette interview, sont mensongères et attentatoires à mon honneur et à ma dignité et s’inscrivent dans une campagne politicienne de dénigrement orchestré contre ma personne depuis le début du mois de juillet. Par conséquent, je me réserve le droit de faire défendre mon honneur devant les tribunaux où le sieur Ablé Kouamé Koffi, aura largement l’occasion de produire les preuves matérielles de ses accusations débitées avec une grande irresponsabilité. Monsieur le Directeur de la Publication, en vous souhaitant une bonne réception de mon droit de réponse, je vous prie de le publier sous 72 heures sur votre média et de le relayer, ainsi que vous l’avez fait pour l’interview m’incriminant, sur toutes les plate-formes WhatsApp Sdes journalistes de Côte d’Ivoire.

ASSALE TIEMOKO ANTOINE

Député-Maire de Tiassalé.