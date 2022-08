Macron souhaite un match amical entre la France et l'Algérie

Au deuxième jour de sa visite en Algérie, le président français, Emmanuel Macron, s'est rendu vendredi dans la banlieue d'Alger. Il y a effectué une longue visite du cimetière européen Saint-Eugène.Le chef de l'Etat français a également fait savoir qu'il souhaiterait une rencontre amicale entre la France et les Fennecs.

Vers une rencontre France-Algérie?

Séjournant depuis jeudi 25 août 2022 en Algérie, Emmanuel Macron a pour objectif de refonder et de consolider les relations bilatérales entre les deux nations. Véritable vecteur de cohésion et de brassage entre les peuples, le sport est visé pour contribuer à ce projet de reconciliation entre les deux pays.

Alors que les relations entre la France et l’Algérie ont été très souvent tendues à cause de la colonisation et de la guerre d’indépendance, Emmanuel Macron et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune sont décidés à ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays. Et le sport pourrait être un créneau idéal pour aller dans ce sens et ce n’est pas Emmanuel Macron qui dira le contraire.

Interrogé ce vendredi par des journalistes, le président français a émis le vœu de l'oraganisation d'une rencontre amicale entre le Maroc et l’Algérie. Tout en précisant que le sport doit réconcilier, Emmanuel Macron, a indiqué qu'une rencontre entre les deux pays « serait une bonne chose pour conjurer le passé ».



« On va en parler avec évidemment le président (Abdelmadjid Tebboune) et ses équipes, ce n'est pas à moi de me prononcer, et puis ça déprendra aussi du hasard des compétitions à venir », a ajouté le président français. « La culture [...] et le sport, ce sont des terrains où nous devons être ensemble. Alors parfois, on peut s'affronter, mais on s'affronte amicalement. »a-t-il insisté.



Le président de la Fédération Française de Football avait déjà émis le vœu d’organiser un match amical entre les deux sélections il y a quelques années.

Une dernière rencontre électrique entre les deux sélections

La dernière rencontre entre les deux pays remonte au 6 octobre 2001. À l’époque, ce match amical, qui s’est tenu dans l’antre du stade de France, n’était pas allé à terme. À la 76 éme minute en effet, les bouillants supporters algériens avait investit soudainement la pelouse du stade de France. Et cette situation avait conduit à l’arrêt brutal du match.