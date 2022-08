Booba évoque le coût de son prochain spectacle au Stade de France

Entre sa volonté affichée de combattre les influenceurs et ses clashs à répétition à l’endroit de ses rivaux, Booba est sous le feu des projecteurs ces dernières semaines avec son actualité assez chargée. Mais pour autant, le Duc de Boulogne a mis sa carrière sous éteignoir, lui qui est attendu par ses fans le 3 septembre prochain pour un spectacle gigantesque. S’il doit à priori remplir les 80000 places du stade de France, Booba ne s’attend pas à faire de grands bénéfices.

Booba «ça coûte cher la production au stade de France»

Sans contexte l’un des plus grands rappeurs de sa génération, Booba prépare un autre spectacle à la hauteur de sa carrière immense pour ses fans. Comme annoncé depuis un an, déjà, le natif de Boulogne va donner un concert de hautes couleurs le 3 septembre prochain, mais ne s’attend pas à faire beaucoup de gains à l’issue du spectacle. Dans une interview accordée au Chroniqueur Sale, le rappeur a évoqué l’aspect financier de son prochain spectacle.

À en croire Booba, se produire au Stade de France à un coût assez énorme a tel enseigne que les recettes sont maigres « Quand, tu fais un événement d’une telle ampleur, ça coûte tellement cher en production, que c’est rentable si t’en fais 2, 3 ou 4. Ça coûte tellement cher en production parce que la scène, elle est incroyable, il y a du matos de fou, c’est un stade… Donc en fait sur une seule date, tu te rembourses, tu fais un petit bénéfice, mais ce n'est pas là que tu en fais le plus. »a déclaré le rappeur franco sénégalais.

Booba: «Pour faire du bénéfice, il faut être Beyonce»

Selon Booba pour réussir à se faire beaucoup de sous, il faut multiplier ce genre de spectacle 2 à 3 reprises à l’image de Beyoncé « Pour faire du bénéfice, il faut être Beyoncé, et le set que tu fais au Stade de France, tu le fais aussi dans un stade à Sydney, en Allemagne… Et là, après le premier, le deuxième et tous les autres, c’est que du bénéfice. Parce que t’as amorti le coût de production, etc. Donc, non, ce n'est pas vraiment pour l’argent, c’est plus pour la gloire. » a-t-il expliqué.

En dépit de ses prévisions moins reluisante sur le plan financier, ses fans vont tout de même assister à un spectacle holistique quant on se réfère au talent de l'artiste.