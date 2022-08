TICAD 8: Patrick Achi et la délégation ivoirienne reçus par Kaïs Saïed

Le président Tunisien dont le pays abrite la 8e édition de la TICAD, la deuxième qui se tient en terre africaine, a accueilli en personne la délégation ivoirienne conduite par son Premier ministre Patrick Achi pour participer aux travaux

TICAD 8 Tunis 2022: Patrick Achi aux côtés des présidents Kaïs Saïed et Macky Sall

Le Sommet international de Tokyo pour le développement en Afrique (TICAD 8) a débuté ce samedi en Tunisie, avec la participation d'officiels, d'hommes d'affaires, d'organisations internationales et de dirigeants de 48 pays.

La délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre, Patrick Achi est arrivée dans la capitale Tunis, le 26 août 2022 en fin de soirée, afin de prendre part à la 8e édition.

Le Chef du gouvernement Patrick Achi, qui représente le Président de la République, Alassane Ouattara à cette importante rencontre du développement de l’Afrique, initié par le Japon, est accompagné de la ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba et du ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amédé Koffi Kouakou.

Le Premier ministre participera aux travaux de la 8e édition de la TICAD, la première depuis la survenue de la COVID-19, qui va aborder principalement les questions de la reprise économique post-pandémie et de la digitalisation et de l’économie verte.

Créé depuis 1993, cet important forum consacré au développement du continent, se tient sous les auspices du gouvernement japonais avec la collaboration des Nations unies, du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et de la Commission de l'Union africaine (CUA).

La Côte d'Ivoire entretient d'excellentes relations économiques et diplomatiques avec le Japon. L'appui du Gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire, en plus de l’annulation de sa dette à hauteur de 110 milliards de F CFA en 2013, concerne aussi bien le renforcement des infrastructures économiques, le développement de l’industrie, la promotion de l’agriculture, l’amélioration de la gouvernance, que les secteurs de la Santé et des Médias.

Cette 8e édition enregistre la présence effective du président de la République, Kaïs Saïed, du président sénégalais, Macky Sall, du premier ministre japonais, Fumio Kishida (via la plateforme de visioconférence Zoom) et de 20 chefs d’Etat et de gouvernement africains.

Plus de 300 personnalités participent à cette conférence, à savoir 66 délégations officielles représentant 48 pays (ministres des affaires étrangères, de l’Economie et du Commerce, corps diplomatique..) , des organisations régionales et internationales, des représentants de la société civile, outre 120 journalistes…

C'est la deuxième fois que la TICAD se tient en terre africaine, après la sixième édition qui s'est déroulée au Kenya, en 2016.