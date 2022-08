Kerozen fait une grosse surprise à sa productrice Emma Dobré

Kerozen Dj a posé un énième acte de reconnaissance à l'endroit de sa productrice Emma Dobré. Ce qu'il s'est passé.

Emma Dobré à propos de Kerozen: ''Dieu t'a juste mis sur mon chemin pour me donner cette joie que je n'ai pas eue ''

Le chanteur Coupé-décalé, Kerozen, ne cesse d'exprimer sa gratitude à sa productrice Emma Dobré qui lui a tendu la main à une période très difficile de sa vie , et qui est à la base de l'incroyable succès dont il jouit aujourd'hui.

En effet, l'enfant de siporex a offert une Range Rover à sa productrice qui célébrait son anniversaire le vendredi 26 août dernier.

''Un jour, un seul jour rentre dans votre vie et y apporte un changement positif. Emma dobre officiel est cette personne pour moi! la dObraye, DIEU par sa grâce je t’offre ce range rover sport en guise de cadeau d’anniversaire, tu mérites ! JOYEUX ANNIVERSAIRE", a-t-il posté sur sa page Facebook.

De son côté, Emma Dobré a tout simplement adressé ses remerciements à son poulain.

'' Cc mes bb, la clé de la réussite, c'est la reconnaissance.Et le secret de mon artiste KEROZEN mon élu, c'est sa reconnaissance .mon Dieu m'a rendue orpheline depuis l'âge de 16 h, j'ai traversé beaucoup de souffrances . Mais quand tu as un bon cœur Dieu ne te laisse jamais tomber.Donc il fait rentrer une personne dans ta vie pour essayer tes douleurs. Si on me demandait Emma Dobré pourquoi tu as voulu aider KEROZEN, je ne saurai quoi dire c'est juste le plan de Dieu. KEROZEN, mon 10 tu me combles de respect, d'amour et de joie, tant que mon Dieu sera toujours sur son trône tu seras toujours à la table des rois. Dieu ta juste mis sur mon chemin pour me donner cette joie que je n'ai pas eue avec mes parents, merci d'essuyer mes larmes. Juste te dit que je t'aime(...) '', a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Notons que ce n'est pas la première fois que Kerozen fait ce genre de cadeaux à sa productrice. Lauréat de la dernière édition du Primud, l'artiste avait déjà offert la maison qui lui a été attribuée, à Emma Dobré.