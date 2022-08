Côte d'Ivoire : Éric Taba, le protocole de Ouattara, en action à Cocody

Le camp militaire 1 d’Akouédo à Cocody, plus précisement au 1er Bataillon des Commandos Parachutistes (BCP), a connu une ambiance particulière dans la journée du samedi 27 août. En effet, le directeur du protocole du Président de la République, Éric Taba, était à l’honneur ce jour-là.

Camp militaire 1 d'Akouédo : Éric Taba fait corps avec la jeunesse et les mamans

Accompagné de ses proches collaborateurs, le directeur du protocole du Président de la République, a fait corps avec la jeunesse et les mamans de ce ‘’gros village’’. En outre, ensemble avec cette population et des anciens enfants du camp et leurs mères, Éric Taba a procédé à une opération de coup de balai.

Munis de pelles, balai, poubelles, etc. ils ont curé les caniveaux et ramassé les ordures ménagères. Le directeur du protocole du Président de la République, a insisté sur la nécessité pour les habitants de la caserne à maintenir leur cadre de vie sain et propre.

Pour réussir ce challenge, un important lot de matériel composé de dabas, machettes, pelles, brouettes, cache-nez, gants, poubelles et des pots de peinture leur ont été remis. Après cette opération de ménage, Éric Taba, un ancien élève de l'École Militaire Préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville, a procédé au lancement d'un tournoi de maracana doté du trophée ‘’Eric Taba’’.

En donnant le coup d’envoi de cette compétition sportive, le directeur du protocole du Président de la République, a rassuré la jeunesse du camp et leurs mères de sa disponibilité à les accompagner dans toutes les actions pouvant concourir à leur bonheur.

Il a dit compter sur eux pour faire rayonner davantage ‘’leur beau village’’ dans sa quête du développement. Ce tournoi de maracana est composé de 32 équipes. Et la finale aura lieu le samedi 03 septembre prochain.