Côte d'Ivoire - Mamadou Sangafowa aux pionniers du RDR: " Vous êtes le soubassement de notre parti"

Face aux pionniers du Rassemblement des républicains (RDR), le samedi 27 août 2022 à Korhogo, le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a rappelé plusieurs souvenirs qui jalonnent l'histoire du parti au pouvoir, devenu le RHDP.

Côte d’Ivoire : Mamadou Sangafowa échange avec des pionniers du RDR à Korhogo

C'est après avoir demandé une minute de silence en la mémoire du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que Mamadou Sangafowa a entamé son intervention face aux pionniers du RDR.

"La rencontre d'aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une rencontre de souvenirs parce que tous ceux qui sont dans cette salle, sont des sachants. Je vois beaucoup de visages qui me rappellent notre marche mais il y a tant d'autres visages que je ne vois pas et le plus emblématique de ces visages, c'est mon aîné, mon patron dans le parti, mon patron dans l'Etat, je voudrais que, tous ensemble, nous nous levions pour observer une minute de silence en la mémoire de nos illustres disparus et particulièrement en la mémoire du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pionnier de la lutte du RDR, serviteur de l’État, fidèle et loyal compagnon du président de la République (Alassane Ouattara )", a déclaré l'actuel ministre des Mines, de l'Energie et du Pétrole.

Mamadou Sangafowa a rappelé le rôle important joué par la ville de Korhogo dans la lutte pour l'accession au pouvoir d'État. Pour que nul n'en n'ignore, il a rappelé deux souvenirs majeurs.

"Le15 janvier 1995, s'est tenue ici à Korhogo, le premier meeting des républicains, un meeting historique car c'est à partir du stade de Korhogo que le rassemblement des républicains a donné de la voix dans l'ensemble du pays (...) Lorsqu'en 1999, toute la direction (direction du RDR, Ndlr ) été décapitée, mise en prison, l'ensemble du pays maîtrisé, c'est encore ici à partir de Korhogo que nous avons fait la résistance dans les rues et amené le pouvoir central à négocier avec le rassemblement des républicains", s'est souvenu Mamadou Sangafowa.

Aux militants, l'homme qui a regagné Korhogo le jeudi 7 juillet 2022, après de longs mois d’absence, a tenu un langage de vérité qui les a davantage galvanisés.

"Vous êtes le soubassement de notre parti. Si vous tenez, la maison tiendra. Certes la maison s'est agrandie, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, mais sachez que jamais, nous n'allons vous oublier", a-t-il promis.