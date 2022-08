Patrick Achi depuis Tunis: "L’Afrique souffre encore trop de sa dépendance"

A l’ouverture de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD 8), le samedi 27 août à Tunis (Tunisie), le Premier Ministre, Patrick Achi, a indiqué que le temps est venu pour l’Afrique de forger son modèle de croissance pour gagner en souveraineté à tous les niveaux. Ce, dans un contexte planétaire marqué par les conséquences de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine.

TICAD 8 à Tunis : Le Premier Ministre Patrick Achi appelle l’Afrique à forger son modèle de croissance pour gagner en souveraineté à tous les niveaux

« L’Afrique souffre encore trop de sa dépendance aux flux commerciaux et financiers mondiaux qui font peser sur son développement une lourde incertitude face à des crises. Il est temps de transformer notre modèle. Il est donc venu le temps pour l’Afrique de forger son modèle de croissance », a dit Patrick Achi qui représentait le Président de la République, Alassane Ouattara. Pour le Premier Ministre ivoirien, face aux conséquences de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine, le continent doit réagir et se transformer pour aller à une Afrique résiliente, inclusive et prospère.

« Il s’agit de tirer parti de cette crise pour gagner en souveraineté à tous les niveaux, en passant par la préservation de la paix, la sécurité et la stabilité, la souveraineté alimentaire par la modernisation de l’agriculture, sa chaîne agricole et aquacole, le développement et l’industrialisation de la transformation de ses matières premières pour une meilleure intégration dans la chaîne des valeurs mondiales et le développement de l’innovation et des PME », a argué Patrick Achi. Le Chef du gouvernement ivoirien a dit son optimisme quant à la capacité des Etats africains à réussir ce défi s’ils savent mener la transformation structurelle de leurs économies. Ce, en exploitant l’immense potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), en mettant au cœur de leurs actions, le développement accéléré du secteur privé soutenu et orienté par les Etats ayant fait la révolution de leur gouvernance, toujours plus transparente, comme celle de l’efficacité administrative toujours plus digitalisée.

Au nom du Président Alassane Ouattara, Patrick Achi a traduit ses remerciements au gouvernement japonais pour, non seulement son soutien à la Côte d’Ivoire dans divers secteurs (infrastructures, santé, industrie, agriculture, pêche, etc.) à travers la JICAD, mais aussi pour avoir su bâtir avec l’Afrique cette coopération franche et sincère. « Puisse cette dynamique de coopération demain être encore renforcée et beaucoup plus orientée vers l’appui du secteur privé, seule véritable solution à cette croissance inclusive, durable et verte. C’est grâce à ce combat commun que nous transformerons l’Afrique et que l’Afrique étonnera le monde », a renchéri le Premier Ministre ivoirien.

La cérémonie d’ouverture de la TICAD 8 a enregistré la présence du Président tunisien, Kaïs Saïed et du Président en exercice de l’Union africaine (UA), le Président sénégalais Macky Sall. La TICAD 8 s'est tenue les 27 et 28 août 2022 à Tunis.

Source : CICG