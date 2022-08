Côte d’Ivoire - Diabo: Pour leur autonomisation, les femmes sollicitent la ZELCAF

Le Comité National de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine (CN-ZLECAf) a organisé, le week-end dernier à Diabo, un atelier de renforcement des capacités en faveur des femmes de l’Association « Diabo Ville Emergente ».

Rebecca Yao, Présidente de l’Association « Diabo Ville Emergente »: « La ZELCAF est une opportunité pour nous les Femmes, d’améliorer la compétitivité de nos entreprises sur le marché transfrontalier »

L'objectif général de l’atelier sur l’exportation dans le cadre de la ZELCAF, était de renforcer les capacités et d’emmener les femmes de l’Association Diabo à avoir des connaissances sur les documents et procédures nécessaires à l’exportation dans le cadre de la ZLECAf. Selon la Banque mondiale, les femmes sont au cœur de l'économie domestique et du bien-être des communautés rurales et jouent un rôle social essentiel en leur sein. Toutefois, elles disposent de moins de droits car elles ont un accès plus limité aux informations et aux services, et sont moins mobiles du fait de divers problèmes, en particulier dans le commerce transfrontalier. Il est important pour les femmes de connaître l’environnement commercial dans lequel elles évoluent, d’être formées et informées sur les différentes facettes de l’activité qu’elles exercent qui est le commerce.

Il s’est donc agi, entre autres, de permettre aux femmes d’acquérir des notions sur l’Accord de la ZLECAf, ses enjeux et opportunités. Mieux, de comprendre le cadre macroéconomique et l'écosystème des exportations mettant en exergue les initiatives de l'Etat de Côte d'Ivoire pour soutenir le secteur privé. Selon Mme Rebecca Yao, les femmes de l’Association « Diabo Ville Emergente », conscientes de la nécessité d’être mieux outillées et orientées, sont engagées à s’ouvrir au marché régional et international. Ces femmes comptent donc sur la ZELCAF pour que la promesse d’autonomisation de la femme, devienne une réalité.

« Nous les Femmes de l’Association Diabo Ville Emergente, voulons faire partie intégrante de votre programme et prendre une part active aux échanges commerciaux continentaux. Nous nous sommes organisées 4 ans durant et sommes désormais prêtes à exporter notre riz, notre manioc transformé, notre vivrier, nos céréales. Nous produisons, conservons et transformons nos produits au centre de la Côte d’Ivoire, dans la région de Gbêkê et nous disposons, grâce au Président de la République, SEM Alassane Ouattara, d’infrastructures de transport comme l’Autoroute ; nous avons aussi les rails, l’aéroport qui sont autant d’atouts pour faciliter les échanges commerciaux », a déclaré Mme Yao.

Pour rassurer Mme Fatoumata Fofana Boundy, la Secrétaire exécutive de la ZELCAF, sur leurs capacités à alimenter le marché sous régional, une visite guidée du potentiel naturel, des productions et de l’outil de transformation des femmes de l’Association Diabo Ville Emergente, a eu lieu au terme de l’atelier de renforcement des capacités.