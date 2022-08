Côte d'Ivoire : Échange de tirs entre policiers et bandits à Bouaflé

Un échange de tirs a eu lieu à Bouaflé (centre-ouest de la Côte d'Ivoire) entre des agents de la police et des hommes armés dans la nuit du lundi 29 août 2022. Selon des sources policières, un policier a été tué. On dénombre un mort dans le rang des bandits.

Côte d'Ivoire : Un policier blessé dans un échange de tir à Bouaflé

C'est dans la nuit du lundi 29 août 2022 que le commissariat de police de Bouaflé a été informé d'un vol à main armée en cours dans un quartier. Sans perdre de temps, les hommes de la cellule d'intervention de la police judiciaire et des éléments du Service régional de la police judiciaire (SRJP) de Yamoussoukro font une descente sur les lieux.

Une fois sur le terrain, les policiers ont procédé au bouclage de la zone. Au cours de l'opération, ils ont aperçu deux individus suspects. Les agents de la police se sont lancés à leur poursuite. Les quidams ont vite fait d'abandonner leur moto avant de prendre leurs jambes à leur cou.

Dans leur fuite, les bandits ont aussitôt ouvert le feu sur les éléments de la police. En fait, ils voulaient couvrir ainsi leur fuite et profiter pour disparaitre en empruntant les rues du quartier. Malheureusement, un policier a été blessé lors des échanges de tirs. Selon la Direction générale de la police nationale (DGPN), l'un des délinquants répondant aux initiales SA et âgé de 35 ans a été neutralisé. Il avait en sa possession un pistolet de fabrication artisanale type canon scié et une carte consulaire d'un pays voisin, précise notre source.