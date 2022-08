Tournoi Tchin-Tchinn: Encore un soutien pour Jonathan Morrison

Les soutiens se multiplient autour du tournoi Tchin Tchin de Jonathan Morrison. Ce qui va se passer à Marcory.

Jonathan Morrison frappe un autre grand coup

Jonathan Morrison, promoteur du tournoi de petits poteaux dénommé Tchin Tchin, a eu récemment une rencontre avec le boss du Coupé décalé, Molaré. Au sortir de cette rencontre, l'ex copain de Maria Mobil a fait une importante annonce.

'' Aujourd’hui , j’ai rencontré le Boss Molare qui m’a félicité pour l'organisation du Tchin-Tchin 2022. Ainsi joignant l'acte à la parole, et avec sa générosité à toute épreuve, il m’a demandé de lui signifier mes besoins. En d'autres termes ce qu'il pourrait faire pour m’accompagner. Mon souci majeur étant d'égayer la jeunesse, je lui ai demandé de m’aider à créer un Village CAM Tchin-Tchinn (Matchs diffusés sur Écran Géant, espace aménagé pour permettre aux amoureux du Petits Poteaux de passer des moments agréables.). Il a donc promis d'organiser ces villages Tchin-Tchinn le Vendredi 2, Samedi 3 et Dimanche 4 Septembre 2022. Merci vieux père Molaré, t’es un Chef ! '', s'est-il réjoui.

Et c’est finalement la commune de Marcory qui va accueillir le village Tchin Tchin . ‘’ Je viens de rencontrer le Maire de Marcory, Monsieur Aby Raoul. Nos échanges ont porté sur le TCHIN-TCHINN et a manifesté sa volonté de nous accompagner en dépit du fait que la seule équipe de Marcory qui devait participer au tournoi s'est retirée. Je lui ai proposé d'organiser un village Tchin-tchin pour la commune de Marcory. Je suis donc très heureux de vous annoncer un village Tchin-tchin à Marcory pendant les demies-finales, le match de classement et la finale du Tchin-Tchinn 2022. J’ai profité de l’occasion pour lui offrir le maillot original de l’équipe de Marcory; on espère voir la commune participer aux prochaines éditions du tournoi. Merci au maire Aby Raoul‘’, a informé Jonathan Morrison sur sa page Facebook.

Pour rappel, tous les matchs du tournoi Tchin Tchin seront désormais diffusés sur la chaîne Life Tv.