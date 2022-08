Russie : La réaction fade de Poutine après le décès de Gorbatchev

Suite à l’annonce de la mort de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l’URSS, Vladimir Poutine n’a pas tardé à réagir. Le chef de l’Etat russe qui ne partage pas la vision prônée par Mikhaïl Gorbatchev vis à vis du monde occidental à l'époque de l'URSS (l'ancêtre de la Russie), a exprimé ses profondes condoléances à l’endroit de la famille de l’ancien président de l’URSS.

Le message sobre de Vladimir Poutine après le décès de Gorbatchev

Par la voix du porte-parole du Kremlin, Vladimir Poutine a manifesté de façon sobre son soutien aux proches de Mikhail Gorbatchev décédé dans la soirée du mardi août 2022 en Russie à la suite d'une longue maladie alors qu’il avait 91 ans.

« Vladimir Poutine exprime ses profondes condoléances à la suite du décès de Mikhaïl Gorbatchev, il enverra dans la matinée un télégramme de condoléances à la famille et aux proches » de l’ancien dirigeant, a affirmé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cité par l’agence de presse TASS.

La teneur de ce message de condoléances de Vladimir Poutine contraste visiblement avec l’emphase et la vive émotion que suscite dans le monde occidental la disparition du dernier dirigeant en vie de l’époque de la guerre froide. Ainsi, aussitôt, après sa mort, une salve de message venant des dirigeants occidentaux louant ses mérites ont fusé.

Les dirigeants occidentaux saluent la mémoire d'un grand artisan de paix

Contrairement à Vladimir Poutine qui s'est fendu d'un communiqué sobre pour saluer la mémoire de Mikhaïl Gorbatchev, le monde occidental salue un héros de la paix qui a mis fin à la guerre froide grâce à ses réformes audacieuses.

L’une des toutes premières réactions dans le monde occidental est celle du président américain, Joe Biden. Le chef du Capitole a salué la disparition d’un leader rare. « Ses actes furent ceux d'un dirigeant ayant assez d'"imagination pour voir qu'un autre avenir était possible et le courage de risquer toute sa carrière pour y parvenir. Le résultat fut un monde plus sûr et davantage de liberté pour des millions de personnes », a dit Joe Biden.

De son côté Emmanuel Macron a salué la mémoire d’un homme qui a ouvert le chemin pour la paix mondiale « Mes condoléances pour la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. »a lancé le président français sur son compte Twitter.

Antonio Guterres, le sécretaire Géneral des Nations Unies a pour sa part salué « un homme d'Etat unique qui a changé le cours de l'histoire" et fait "plus que n'importe qui pour provoquer de façon pacifique la fin de la Guerre froide ».