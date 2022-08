Y'ello StartUp 2022: MTN CI présente les 10 entrepreneurs sélectionnés

Au nombre de 10, les jeunes entrepreneurs constituant la promotion finaliste de la 4e édition du programme d'incubation de MTN Côte d'Ivoire dénommé << Y'ello Startup >>, sont connus.

MTN Côte d'Ivoire dévoile la promotion 2022 du programme Y'ello StartUp

Après un pitch convaincant devant le CEO de MTN Côte d'Ivoire Djibril Ouattara et un jury le vendredi 26 août, dix Startup se sont démarquées pour rejoindre la cohorte 2022 du programme Y’ello Startup.

L’événement a réuni les acteurs issus de l’écosystème des Startups, de la finance ainsi que des structures d’accompagnement dédiées aux start-ups.

Une nouvelle aventure commence ainsi pour ces dix jeunes entrepreneurs et cela débute par 3 mois de mentorat et de formation. Le gagnant de cette 4e édition empochera la somme 12000000 FCFA.

Y’ello Startup est un programme innovant de développement pour donner aux startups les moyens de lancer sur le marché des solutions numériques en collaboration avec MTN Côte d’Ivoire.

Le lancement de l’édition 2022 de ce programme de développement entrepreneurial digital, d’aide et d’accompagnement aux Petites entreprises a eu lieu le jeudi 07 juillet 2022. C’était au Casino de l’hôtel Ivoire à Abidjan, lors d’un Afterwork organisé par MTN Côte d’Ivoire.

Un panel s’est tenu, à cet effet, autour du thème : « Comment créer un écosystème favorable à la réussite des Startups ». Intervenant en tant que keynote speaker, Monsieur N’Valaye Kourouma, Group Chief Digital Officer, Ecobank Transnational Incorporated, il a été accompagné de Monsieur Cédric Mangaud, Directeur Général, MAFA Holding et Co-Founder of Saviu Venture, de Mme Florence Fadika, Conseiller Technique Ministère de la Communication et de l’Economie Numérique ainsi que de Monsieur Djibril OUATTARA, Directeur Général de MTN CI.

Pour rappel, MTN Côte d’Ivoire depuis 2017, accompagne les jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants à travers le programme « Y’ello Startup » qui a permis de révéler plusieurs start-ups connues notamment COLIBA, Mon Artisan, KEIWA, CHEZ NOUS, ADJEMIN…