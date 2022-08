Mercato: Wesley Fofana signe à Chelsea Football club

En provenance de Leicester, le transfert de Wesley Fofana à Chelsea a été officialisé ce mercredi 31 août 2022. Le défenseur central français signe pour les sept prochaines années avec les Blues,

Pour un montant d’environ 82 millions d'euros, hors bonus, le club londonien s’offre l'international espoir français et s'engage avec les Blues jusqu'en 2029.

Âgé de seulement 21 ans, Fofana poursuit sa progression expresse. Recruté par Leicester en 2020 après avoir disputé une vingtaine de matches seulement en Ligue 1 avec les Verts, le natif de Marseille s'est rapidement imposé parmi les références de Premier League à son poste.

La fracture de la jambe qu'il a subie il y a tout juste un an n'a pas affecté son niveau ni sa cote, puisqu'il est aujourd'hui devenu l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire.

Formé à l'ASSE, Fofana avait quitté les Verts, après seulement 30 matchs avec l'équipe première. Transféré à Leicester pour 40 millions d'euros, il se sera très vite imposé dans l'équipe de Brendan Rodgers.

Considéré aujourd'hui comme l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Europe, le joueur de 20 ans va intégrer l'une des meilleures équipes d'Europe et disputer la Ligue des Champions. Et avec comme objectif d'être appelé dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar, en novembre prochain.