Aubameyang: Comment son agression fait basculer son transfert à Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang devrait quitter Barcelone pour finalement être prêté à Chelsea. Le joueur est au coeur d'une double affaire en ce moment. Victime d'un cambriolage violent avec sa famille durant lequel il s'est fracturé la mâchoire en faisant face à ses agresseurs.

Le FC Barcelone et Chelsea en discussion pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang

Le FC Barcelone et Chelsea sont toujours en pourparlers intensifs pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang mais le projet de transfert a été compliqué par le fait que le Gabonais a subi une fracture de la mâchoire lors du cambriolage subi à sn domicile lundi. C'est ce que rapporte David Ornstein.

La blessure signifie qu'Aubameyang ne pourra pas jouer pendant plusieurs semaines et, en outre, il n'y a pas d'accord entre les clubs ni sur les conditions personnelles.

Mais on s'attend à ce que si Barcelone et Chelsea se mettent d'accord sur quelque chose, Aubameyang fera des compromis afin de s'assurer que le transfert se fasse.

Ces dernières heures, les pourparlers se sont donc intensifiés entre les deux clubs et toutes les parties espèrent parvenir à un accord le plus rapidement possible. Le retour d'Aubameyang en Premier League se précise en tout cas...

Le Gabonais a rejoint le FC Barcelone l'hiver dernier en provenance d'Arsenal et a réalisé de superbes performances. Il a marqué 13 buts pour le club en fin de saison dernière, ce qui a permis au club de se remettre de son début de saison catastrophique et de se qualifier pour la Ligue des champions. Xavi Hernandez aimerait bien le garder.