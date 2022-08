Ghana : Deo Gratias, un studio photo vieux de 100 ans !

Un studio photo se trouvant au Ghana a traversé le temps. Deo Gratias, fondé en 1922, est un témoin privilégié de l'histoire du pays de Kwame Nkrumah. On y trouve plus de 50 000 images.

Ghana : Le studio photo de la famille Bruce-Vanderpuije force le respect

C'est en 1922 que le photographe JK Bruce-Vanderpuije a eu l'idée de monter Deo Gratias, un studio photo à Accra. À cette époque, la Gold Coast est encore sous domination britannique. Né le 7 mars 1899, JK Bruce est un ancien pensionnaire de l'Accra Royal School, le tout premier établissement formel de l'ancienne Gold Coast.

En réalité, le jeune Bruce faisait de la photographie pour combler ses heures creuses alors qu'il était encore élève. Quand il quitte l'école, JK Bruce fait ses armes auprès de JAC Holmes. Très tôt, le photographe se fait remarquer peu avant l'indépendance de la Gold Coast.

"Ses photographies étaient si attrayantes et populaires que la plupart des fonctions gouvernementales lui ont été confiées, ainsi que la conception de campagnes pour des entreprises internationales. Il était l'homme qui a capturé le tir du major Imray sur feu le sergent. Adjetey Sowah et d'autres au carrefour de Christianborg le 28 février 1948, qui a ensuite été présenté comme preuve du crime commis. Cet acte unique est devenu la graine qui a été semée dans l'indépendance du Ghana et la décolonisation éventuelle de toute l'Afrique", peut-on lire sur le site officiel de Deo Gratias. Pour Kate Tamakloe, petite fille-fille de Bruce Vanderpuije, Deo Gratias raconte l'histoire du Ghana.

