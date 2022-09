Côte d’Ivoire : Kando Soumahoro parle aux détracteurs de Soro

Kando Soumahoro, proche de Guillaume Kigbafori Soro, ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a envoyé un message aux détracteurs de son leader. Pour l’ancien député ivoirien, le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) est combattu à cause de la vérité.

Côte d’Ivoire : "Nous avons accepté de soutenir un rebelle repenti", Kando Soumahoro

Cela fait bien longtemps que Guillaume Soro a rompu les liens avec son ancien mentor Alassane Ouattara et le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Il a catégoriquement refusé de militer au sein du tout nouveau parti créé par le président ivoirien. Le leader des soroistes n’a pas hésité à abandonner son fauteuil de chef de l’Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.

Exilé depuis trois ans, l’ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire) a le soutien de plusieurs personnalités politiques qui lui sont restées fidèles malgré ses déboires avec la justice de son pays (il a été condamné à la prison à vie). Parmi celles-ci, se trouvent Kando Soumahoro.

Pour Kando Soumahoro, "les personnes qui combattent SORO combattent la justice et la vérité". "Nous avons accepté de soutenir un rebelle repenti dont les militaires servent au plus haut niveau le pouvoir en place. Qu’est-ce que vous lui reprochez si ce n’est l’empêcher de dire la vérité qui libère ?", a cherché à savoir le soroiste dans un tweet.

Résolument déterminé à gouverner la Côte d’Ivoire, Guillaume Soro a porté sa candidature pour la présidence de GPS. "Je suis candidat à la présidence de Générations et peuples solidaires. Je suis candidat pour rassembler encore plus les hommes et les femmes qui ont en partage notre vision pour la Côte d’Ivoire", s’est empressé de déclarer l’ex-chef rebelle. Il a également présenté son "commando" devant l’aider à conduire le navire des soroistes à bon port.