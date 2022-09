Côte d'Ivoire : Ce que l’OFUMCI compte faire pour les femmes des médias

C’est la salle de conférence de la bibliothèque municipale Hortense Aka Anghui, du centre pilote de la commune de Port-Bouet à Abidjan, qui a abrité le samedi 27 août 2022, l'investiture du bureau national de l'Organisation des femmes unies des médias de Côte d'Ivoire (OFUMCI).

Médias : Le Bureau national de l’OFUMCI investi officiellement

L’occasion était toute trouvée pour ces femmes des médias, de sceller l'unité et fraternité en leur sein.

« L'OFUMCI a été créé il y a près d’un an afin d’aider nos consœurs à avoir des conditions de travail décentes et de jouir de leurs droits. Nous voulons aussi lutter contre le harcèlement sexuel et permettre à toutes ces jeunes filles qui ont pour passion le métier des medias de pouvoir s'y intéresser sans aucune appréhension », a indiqué Angèle Koulaï, la présidente nouvellement investie par Bako Nestor, chef d'entreprise et cadre du Guémon.

« Je tiens à exprimer toute ma gratitude à la mairie de Port-Bouet avec à sa tête, monsieur Emmou Sylvestre qui a bien voulu que cette investiture se tienne dans leur cité. Grand merci aussi à tous nos partenaires qui ont contribué à l’aboutissement heureux de la cérémonie...Nous vous promettons que nous allons continuer à rassembler le maximum de femmes de médias autour des valeurs d’entraide, de solidarité, de fraternité, ainsi que de promotion du genre», s’est engagée la journaliste-correspondante du quotidien "Le Bélier" dans le district autonome des Montagnes.

Aka Anodjo, 2e adjoint au maire de Port-Bouet, a exprimé toute sa joie d’avoir associé son image à la cérémonie.

« Je tiens à vous féliciter pour cette belle initiative. Que les femmes aient décidé de créer une organisation spécifique à elles, est bien la preuve qu'il y une culture féminine des medias. Mieux, c’est une manière plus douce et conciliante de travailler. J'espère que votre organisation aura une influence déterminante sur l'ensemble des activités de médias. Et, peut-être que grâce à vous, la population aura du travail des médias, une image plus conventuelle », a souhaité le représentant du maire Emmou Sylvestre, parrain de la cérémonie.

Une minute de silence en la mémoire d'une des leurs, assassinée à quelques jours de la cérémonie, a été observée par l’ensemble des membres de l’OFUMCI, venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, c’est dans la nuit du 18 août 2022 que, Ange Lath, journaliste à la radio ATM de Port-Bouet, a été assassinée froidement.

Le bureau national de cette organisation a eu droit à de nombreux conseils de la part de toutes les personnalités, qui ont pris part à la cérémonie.

Tizié TO Bi

Correspondant régional