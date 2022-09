Zouglou: Les Patrons en concert inédit au Zénith de Paris

Le groupe Zouglou, Les Patrons, va célébrer ses 20 ans de carrière le 10 septembre 2022, au Zénith de Paris. Voici comment nos artistes préparent cet événement historique.

Les Patrons : ‘’ C’est le fruit de notre travail qui va nous faire jouer au Zénith de Paris ‘’

Les Patrons seront en concert au Zénith de Paris, le 10 septembre 2022, à l’occasion de la célébration de leurs 20 années de carrière musicale. Dans une interview vidéo accordée à La Dépêche d’Abidjan, nos artistes ont expliqué comment ils préparent cet événement.

‘’ Nous préparons ce concert historique dans un bon état d’esprit. Nous abordons cette étape de notre carrière de la plus belle des manières, parce que nous avons le soutien de tous les Ivoiriens et de tous les zouglouphiles. Nous bénéficions aussi de l’appui institutionel du ministère de la culture et de l’ambassade de la Côte d’Ivoire en France. Nous plaçons ce concert sous le signe de la Paix et de la réconciliation véritable en Côte d’Ivoire. C’est le message que nous projetons de passer, entre autres, le 10 septembre 2022‘’, ont-ils confié.

Puis d’ajouter: "C’est vrai, nous faisons de la musique, tout le monde sait qu’on fait de la musique. Mais quels sont les messages que nous passons, en tant qu’Ivoiriens, en tant qu’Africains ? Je pense que nous devons profiter de ce genre d’occasions pour véhiculer les messages qui nous tiennent à coeur. Ce sera donc le moment de parler de certains thèmes forts, notamment l’union, la solidarité et la paix en Côte d’Ivoire".

C’est la toute première fois que Les Patrons vont se produire dans ce mythique espace qu’est Le Zénith. Pour Éric, lead vocal du groupe, c’est tout simplement le fruit de leur travail qui leur permet de franchir ce palier.

‘’ Le Zénith est une salle de spectacles. Notre statut d’artiste nous permet de nous produire dans cet endroit. Nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas les derniers. Le talent ne suffit pas. C’est le fruit de notre travail qui va nous faire jouer au Zénith de Paris. Non, nous n’avons pas d’appréhensions, sinon on ne ferait pas de la musique. On demande à tous les Africains, à tous les Ivoiriens de la diaspora, à tous les mélomanes, de venir célébrer avec nous, nos 20 ans de musique au Zénith de Paris", a-t-il confié.