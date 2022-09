"La Côte d’Ivoire est fière des Éléphants basketteurs" (DG Victoire Immobilier)

A l'occasion de la réception faite en l’honneur des sponsors et donateurs, le lundi 29 août 2022, par la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB), après la qualification des Éléphants basketteurs pour le mondial 2023, dimanche 28 août 2022, face à l'équipe nationale du Cap-Vert (77-69), le fondateur de Victoire Immobilier, Arnaud Essoh, a déclaré qu’il n’y a pas plus beau cadeau qu'on puisse offrir à sa Nation.

Arnaud Essoh (DG de Victoire Immobilier, sponsor des Éléphants basketteurs) : "Il n'y a pas plus beau cadeau qu'on puisse offrir à sa Nation"

Les Éléphants basketteurs ont décroché leur qualification pour le mondial 2023, en battant le dimanche 28 août 2022, l'équipe nationale du Cap-Vert (77-69) au Palais des sports de Treichville. De quoi réjouir le fondateur de Victoire Immobilier, l’une des entreprises sponsors de l’équipe de basketball.

« Toute la Côte d’Ivoire aujourd’hui est fière de la prestation des Eléphants basketteurs. Vous êtes un sujet de joie pour toute la Nation. Le sport étant un vecteur de cohésion sociale, il contribue ainsi à permettre à tous les Ivoiriens de se réjouir ensemble, de danser ensemble, de vibrer ensemble, pour leur Nation. Il n’y a pas plus beau cadeau qu’on puisse offrir à sa Nation », a déclaré Arnaud Essoh.

L'entreprise immobilière Victoire Immobilier est non seulement sponsor officiel de l’équipe ivoirienne de basket, mais a mis à la disposition de la Fédération nationale, 5 hectares de parcelles à Motobé, localité distante d'Alépé d'environ 20 km, dans la sous-préfecture d'Oghlwapo et non loin de Grand-Bassam.

«Victoire Immobilier ira très loin avec les Eléphants basketteurs. Les attestations coutumières des terrains promis sont déjà signées. Cela leur sera mis à disposition pendant le mois de septembre et les procédures d’ACD pourront aussi être lancées pour que chacun puisse avoir son terrain », a rassuré Arnaud Essoh.

Sur le site de Motobé, une nouvelle ville écologique et touristique, est en gestation. La communauté villageoise de Motobé a, récemment, confié le projet de construction de la nouvelle ville écologique et touristique à Victoire Immobilier dans le cadre du Grand Abidjan.

Le sérieux et le professionnalisme de Victoire Immobilier lui ont valu déjà plusieurs distinctions, notamment celle, en juillet dernier à Abidjan, de la meilleure entreprise de promotion immobilière aux Awards de la qualité 2022, lors de la cérémonie de distinction des meilleurs marques et services commercialisés en Côte d’Ivoire, organisée par le Label des Consommateurs Africains.