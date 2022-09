Burkina : L'adjudante-chef Kaboré, meilleure policière de l'ONU 2022

La police nationale du Burkina Faso a été honorée au siège de l'Organisation des Nations unies (ONU) le mercredi 31 août 2022. L'adjudante-chef de police Alizèta Kaboré Kinda de nationalité burkinabè a été distinguée en tant que femme policière de l'année 2022 des Nations unies.

Le Burkina Faso honoré au siège des Nations Unies

C'est une information confirmée par la Police nationale du Burkina Faso. Alizèta Kaboré Kinda a fait honneur à son pays le mercredi 31 août 2022. En effet, l'adjudante-chef est la lauréate du prix de la femme policière de l'année 2022 des Nations Unies. Elle a été distinguée lors d'une cérémonie au siège de l'organisation internationale.

L'adjudante-chef Alizèta séjourne actuellement au Mali où elle prend part à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies (MINUSMA). Selon notre source, la policière a séduit par sa capacité exceptionnelle et ses multiples effort en l'endroit des forces de sécurité maliennes à Menaka. Ses efforts ont permis de promouvoir et d'améliorer la compréhension du genre, de la protection de l'enfance, des droits de l'homme, de la protection des civils, mais aussi de la scolarisation des filles et la lutte contre les mariages précoces.

Il faut dire que la meilleure policière des Nations Unies pour l'année 2022 s'est illustrée au Burkina Faso par son courage et son abnégation dans la protection, la promotion et le bien-être des femmes et des enfants. On se rappelle qu'en octobre 2016, la commissaire de police burkinabè Yvette Zombré avait raflé le prix "International Female Police Peacekeeper Award" à Barcelone. Au Burkina, les femmes ont été autorisées à rejoindre la Police nationale depuis 1976.