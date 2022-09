Côte d'Ivoire: L'ombre de Dj Arafat plane sur le tournoi Tchin-Tchinn

Un hommage a été rendu à feu Dj Arafat, vendredi, lors de la 9ème journée du tournoi Tchin Tchin de Jonathan Morrison.

Tchin-Tchinn rend hommage à Dj Arafat

Le vendredi 2 août 2022 était la 9ème journée du tournoi de petits poteaux initié par Jonathan Morrison. Comme les précédentes journées, le public n’a pas boudé l’appel. Ce sont de nombreux jeunes gens qui ont fait le déplacement du côté du Centre sportif, culturel et des technologies de l’information et de la communication ivoiro-coréen Alassane Ouattara (CSTIICAO) situé dans la commune d’Adjamé.

Et l’un des faits marquants de cette journée est l’hommage qui a été rendu à la légende du Coupé-décalé, feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, décédé le 12 août 2019 dans un grave accident de moto.

Durant plusieurs minutes, les projecteurs se sont éteints dans la salle pour faire place aux torches des téléphones des spectateurs qui, à l'unisson, ont chanté en la mémoire du fils de Tina Glamour. Une scène émouvante dont les images postées sur la toile, suscitent de nombreux commentaires.

‘’ En plus, ce jeune homme sait comment séduire le public, rendre hommage à Dj Arafat, en plein Tchin Tchin, alors qu’on sait que vous ne vous êtes même pas connus. Jonathan Morrison, tu as touché le cœur de la Chine. On sera avec toi jusqu’au bout‘’, a commenté un internaute.