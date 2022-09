Côte d'Ivoire : Décès à Abidjan de l'imam Cheikh Idriss Koudouss

Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d’Ivoire (COSIM) est de nouveau frappé par le deuil. Cheikh Idriss Koudouss, président du CNI, a tiré sa révérence, ce dimanche 04 septembre 2022.

Côte d’Ivoire : L'Imam Cheikh Idriss Koudouss est décédé

La nouvelle de la disparition de l'Imam Cheikh Idriss Koudouss, a été annoncée par le le Cheikhoul Aima Ousmane Diakité, président du COSIM.

"LE CHEIKHOUL AIMA OUSMANE DIAKITÉ, Président du COSIM, a le regret de vous annoncer le rappel à ALLAH ce dimanche 04 septembre du CHEIKH IDRISS KOUDOUSS, Président du CNI. La prière mortuaire aura lieu ce Lundi 05 Septembre 2022 à 13HEURES à la MOSQUÉE BILAL à PORT-BOUET II, suivie de l'inhumation au cimetière de WILLIAMSVILLE", stipule le communiqué.

Le décès de l'Imam Cheikh Idriss Koudouss intervient un après la disparition de Cheick Aïma Boikary Fofana en mai 2020 à Abidjan. Sa disparition avait fait réagir la classe politique et religieuse ivoirienne. Les évêques catholiques avaient présenté leurs "sincères condoléances" aux familles biologiques et religieuse de l'illustre défunt, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu et aimé".

Des personnalités politiques, dont Henri Konan Bédié, Guillaume Kigbafori Soro et le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, ont exprimé leur profonde douleur.