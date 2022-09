PSG: Kylian Mbappé à nouveau élogieux envers Achraf Hakimi

Cette saison, Achraf Hakimi est reparti sur les mêmes bases que lors de l’exercice précédent. Pion essentiel du dispositif défensif de Christophe Galtier, l’international marocain force l’admiration de son coéquipier, Kylian Mbappé, avec qui il noue une relation particulière.

Les propos laudateurs de Kylian Mbappé à l'endroit d'Achraf Hakimi

Auteur d’une première saison remarquable au PSG, Achraf Hakimi semble avoir maintenu son niveau, et son début de saison reluisant l’atteste si bien. Piston droit du club francilien, dans le dispositif tactique de 4-3-3 qu’affectionne Christophe Galtier, le joueur de 23 ans apporte énormément à son collectif.

Entre ses courses à haute intensité, ses percées et ses centres précis, Achraf Hakimi offre une large palette à son équipe. En 6 rencontres, le Lion de l’Atlas a déjà inscrit 2 buts et délivré 1 passe décisive. Cette belle forme qu’affiche l’ancien joueur de l’Inter de Milan est saluée par Kylian Mbappé.

« Il doit garder cette exigence. Il est revenu cette année avec d’autres intentions, une autre exigence au quotidien. L’année dernière, il avait bien commencé dans l’élan de son transfert, c’était une saison d’adaptation. On compte beaucoup sur lui. Il est revenu avec cette envie de montrer sa qualité, dans un registre différent avec le passage à 3 défenseurs et ce rôle de piston, il en est le premier bénéficiaire. C’est à lui de continuer, et à nous de le pousser, car il peut faire encore mieux », a lancé l’international français en conférence de presse, lundi à la veille de la première rencontre du PSG, cette saison en Ligue des Champions contre la Juventus.

Une amitié parfaite entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi

Depuis son arrivée au sein du club parisien, Achraf Hakimi a trouvé en Kylian Mbappé un bon compagnon sur le terrain qu’en dehors. Cette amitié déteint positivement sur le jeu du PSG, puisque les deux joueurs affichent une complicité apparente dans leur couloir droit. Les deux hommes espèrent emmener le PSG à décrocher cette saison son premier titre en Ligue des Champions.