Mali - Libération des 3 soldates ivoiriennes: « Je suis 49 » prend position

Le mouvement « je suis 49 » de la Fédération de la Jeunesse Ivoirienne se félicite de la libération, samedi dernier, des trois (03) femmes du contingent des 49 Soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022.

Mali: Le mouvement « je suis 49 » formule le vœu d’accueillir très bientôt les 46 soldats restants en terre ivoirienne

Libérées par la junte militaire au pouvoir au Mali, après plusieurs semaines de détention, 3 soldates du groupe des 49 militaires ivoiriens en mission d'appui aux contingents des Nations Unies au Mali, sont arrivées dans la soirée du samedi 03 septembre 2022 à la Base Aérienne d'Abidjan Port-Bouët où elles ont été chaleureusement accueillies par Mme Kandia Camara, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora, en présence des autorités militaires, ainsi que par les familles des soldates Bakayoko Awa, Blédou Kanga Adèle et Bamba Sita. Détenues depuis le 10 juillet 2022, elles auront passées injustement 54 jours dans la capitale malienne en détention.

Même s’il se félicite des efforts conjugués de la diplomatie ivoirienne, togolaise, des mouvements de la société civile ivoirienne et de toutes les bonnes volontés, le mouvement « je suis 49 » de la Fédération de la Jeunesse Ivoirienne pense que ces libérations sont la « preuve qu'ils (les 49 soldats ivoiriens) sont lavés de tout soupçon de mercenariat ». « Le mouvement « je suis 49 » de la Fédération de la Jeunesse Ivoirienne adresse ses remerciements au gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Chef de l’État, chef suprême des armées SEM Alassane Ouattara, pour son leadership éclairé et sa perspicacité avec laquelle il traite ce dossier sensible.

Le mouvement « je suis 49 » apporte son soutien au gouvernement ivoirien dans toutes les initiatives entreprises pour la libération des 46 autres soldats toujours en détention arbitraire », lit-on dans un communiqué. Depuis le début de cette crise entre le Mali et la Côte d’Ivoire, le mouvement « je suis 49 » de la Fédération de la Jeunesse Ivoirienne ne cesse de rappeler les liens séculaires qui existent entre les deux pays. Toujours dans cette même dynamique, le mouvement « je suis 49 » dit réitérer son appel aux autorités Maliennes afin de libérer les 46 soldats restants.

« Le mouvement « je suis 49 » de la Fédération de la Jeunesse Ivoirienne réitère son appel au vivre-ensemble qui a toujours guidé les rapports de bon voisinage entre Maliens et Ivoiriens. Dans une atmosphère ou la menace djihadiste est permanente dans la sous-région, cette cohabitation et ses liens de fraternité méritent d’être renforcés et de taire les bisbilles. Le mouvement « je suis 49 » de la Fédération de la Jeunesse Ivoirienne croît fermement à la force du dialogue et formule le vœu d’accueillir très bientôt les 46 soldats restants en terre ivoirienne afin de tourner cette page sombre de l’histoire des deux peuples », insiste le mouvement patriotique ivoirien.